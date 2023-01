Guntersdorf: "Eine Gemeinde muss doch wirtschaften dürfen"

Werbung

Guntersdorfs Bürgermeister Roland Weber (ÖVP) kann die Kritik des Landtagsabgeordneten Georg Ecker (Die Grünen) an seiner Gemeinde – zu viel guter Ackerboden würde versiegelt, obwohl es leerstehende Gewerbeflächen gebe - nicht nachvollziehen. „Bei uns gibt es keinen gewerblichen Leerstand, wahrscheinlich meint Herr Ecker das Areal der ehemaligen Tankstelle, das ist in Grund“, betont Weber, dass es sich hier um Wullersdorfer Gemeindegebiet handle.

In den vergangenen 25 Jahren seien in Guntersdorf etwa 15 Hektar zu Betriebsgebiet umgewidmet worden, weitere fünf Hektar in Wohngebiet. Den ehemaligen Meierhof hat die Gemeinde gekauft und rückgebaut, hier entstehen Bauplätze, Reihenhäuser und Grünflächen.

„Wir haben 29 Hektar Windschutzgürtel und 150 Hektar Brachfläche, also Fläche, die wir aus der Produktion herausgenommen haben“, zählt der Bürgermeister, der übrigens selbst Landwirt ist, weitere Zahlen auf. Und: „97 Prozent in der Gemeinde gehören zur Freihaltezone Grünland. Da darfst nicht einmal ein Martler aufstellen!“

Weber ist enttäuscht, dass Ecker mit ihm nie das Gespräch gesucht hat, denn dieser hätte offenbar eines vergessen: „Als Gemeinde muss ich doch auch wirtschaften dürfen, um den Menschen etwas bieten zu können.“

