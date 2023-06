Deponie in Limberg? „Jetzt schon enorme Belastung“

„Seit vielen Jahren besuche ich viele Male pro Jahr das Weinviertel. Die dortige Natur habe ich mit ihren Besonderheiten als kostbaren Schatz lieben gelernt“, schreibt Elisabeth Neureiter aus dem bayrischen Freilassing. Es sei ihr ein großes Anliegen, die Natur für die Nachkommen zu erhalten. Der Bericht über die geplante Deponie hätte bei ihr jedoch die Alarmglocken schrillen lassen.

Die Leserin hnterfragt die Aussage der Porjektbetreiber, sich um die „Abfälle der Gesellschaft“ kümmern zu müssen. „Aus meiner Sicht ist das jedenfalls nicht der Fall. In Ländern, die Klimaschutz, Ressourcenorientiertheit und bedarfsorientierten erschwinglichen Wohnbau ernst nehmen, wird Bauschutt vermieden. Zum einen, weil man genau eben Deponien wie die geplante in Limberg verhindern will und zum anderen so die Wohnbaukosten reduzieren kann.“

„Mulmiges Gefühl“ wegen Hochwasserschutz

Es sei wohl die Gesellschaft gemeint, die sich die teuren Wohnungen leisten kann. Der Bauschutt werde dann, wie in Limberg, vor der Haustüre der Menschen gelagert, die sich diese teuren Wohnungen und Häuser nicht leisten können oder wollen. Außerdem werde die Lebensgrundlage der Bauern zerstört, die ihre Böden bisher sorgsam bestellten, weil deren Qualität die Grundlage von Lebensmitteln darstellt. Zudem wäre das Aushängeschild „Deponieregion Weinviertel“ keine Einladung, den Urlaub dort zu verbringen, „wenn man für einen gesunden Spaziergang befürchten muss, schädliche Fasern einzuatmen, obwohl ganz nah mit Fördergeldern der Libellenteich, der Reptilienwall und ein äußerst aufwendiger Hochwasserschutz errichtet wurde“. Letzterer lasse ein mulmiges Gefühl aufkommen: „Eine Baurestmassendeponie, in der Asbest und ähnliche Stoffe gelagert werden, direkt neben einem Hochwasserschutzteich?“

„Überhaupt nicht berücksichtigt“ seien, so die Leserin, „die ernorm vielen Lastwagen, die in einer beispiellosen Anzahl über die Landstraßen donnern, die Kohlendioxidbelastung extrem erhöhen, während sie die Landschaft mit einer dicken Staubschicht überziehen.“ Die „großzügige Bereitschaft“, bei der Landesregierung die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) feststellen zu lassen, sei Hohn und Spott, wenn man bedenke, dass das geplante Deponievolumen knapp unter der Grenze liege, die eine UVP erfordert. „Der Steinbruch allein ist schon groß genug und die Einschränkungen sowie die Belastungen für die Bevölkerung sind schon ohne die Deponie enorm“, meint Elisabeth Neureiter.

