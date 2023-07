Kostenlosem Kurs in Hollabrunn fehlt noch der Zulauf

Das Bildungsangebot des Bildungswerkes des Landes NÖ bietet allen Menschen Niederösterreichs die Möglichkeit, Grundkenntnisse im Schreiben, Lesen, Rechnen, in der EDV sowie Englisch-Grundkenntnisse zu erlangen. Alle haben die Chance, Versäumtes nachzuholen, bereits Verlerntes aufzufrischen und ganz Neues zu erlernen. Ausgehend von St. Pölten hat sich auch in Hollabrunn das Bildungsangebot etabliert. Trainerin Heidi Pilgerstorfer wartet hier jeden Montag von 9 bis 12.30 Uhr auf Kunden, damit das Projekt nicht eingestellt werden muss.

Dass bisher wenige das hilfreiche Angebot angenommen haben, mag an der fehlenden Werbung liegen, kann aber auch mit dem Standortwechsel zu tun haben, war man doch schon beim Frauenbeschäftigungsprojekt Luna in der Mühlgasse, bei den Pfadfindern und in der Lerntafel am Eugen Markusplatz beheimatet.

Lese- oder Englisch-Schwäche? Kein Problem ...

Nun scheint man angekommen zu sein: Der Lerntisch befindet sich nun im Untergeschoß des Pfarrzentrums Hollabrunn. So waren letzten Montag drei Interessierte gekommen. Wolfgang möchte das Lesen lernen. „In der Volksschule brachten sie mir nur die Buchstaben ohne Zusammenhang bei. Ich möchte doch den Führerschein machen und endlich Arbeit finden“, meint der aufgeschlossene Mann.

Maria aus Stockerau hatte durch Leseschwäche einen Aufnahmetest nicht bestanden und möchte es wieder versuchen. Elisabeth kam im Ausland darauf, dass ihre Englischkenntnisse nicht ausreichen. Heidi Pilgerstorfer möchte allen gerecht werden und hofft auf weitere Kunden.

„Niemand redet gerne darüber“

Das Angebot richtet sich an Erwachsenen und Jugendliche, die die Pflichtschule bereits besucht haben. Es findet in Kleingruppen statt, sodass auf individuelle Bedürfnisse eingegangen werden kann. Dank Förderungen aus Mitteln des europäischen Sozialfonds sowie des Landes NÖ und des Bildungsministeriums ist der Kurs kostenlos. Die speziell ausgebildete Trainerin vermittelt auch, wie man am besten lernt, sich motiviert, regelmäßig teilzunehmen und sich das Neue gut merken kann.

„Basisbildung ist ein so wertvolles Angebot, dass wir es möglichst vielen Menschen zugänglich machen wollen, wenngleich die Teilnehmersuche immer schwierig ist, weil niemand gern darüber redet, dass er oder sie nicht schreiben oder lesen kann“, sagt Geschäftsführerin Therese Reinel vom BhW.

www.bhw-n.eu, Telefon: 02742-311337-129