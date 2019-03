Der Rechnungsabschluss 2018, den ÖVP-Finanzstadtrat Kornelius Schneider dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung vorlegen wird, schließt im ordentlichen Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von knapp 30,756 Millionen Euro.

Etwas mehr als 665.000 Euro sollen dem außerordentlichen Haushalt zugeführt werden, der ein Volumen von mehr als 10,9 Millionen Euro hat. Der Gesamtschuldenstand beträgt 25,6 Millionen Euro. Damit wurden die Schulden in den letzten fünf Jahren um sechs Millionen Euro (oder 19 %) verringert.

"Hollabrunner Wirtschaft läuft grosso modo gut"

Ein deutliches Plus bei den Ertragsanteilen von 428.000 Euro und ein deutliches Plus bei den Aufschließungsabgaben von 347.000 Euro gegenüber dem Voranschlag sorgten ebenso für einen Überschuss, wie Mehreinnahmen von 230.000 Euro bei den Kommunalsteuern. „Das zeigt, dass die Hollabrunner Wirtschaft grosso modo gut läuft“, sagt Schneider.

Weniger gut lief es fürs Studentenheim, wo ein operativer Verlust von 126.000 Euro zu Buche steht. „Es fehlen rund 20 Internatsschüler und die Nächtigungen im Sporthotel sind hinter den Erwartungen geblieben“, erklärt der Finanzstadtrat.

Eine „Delle“ im Juli sei letztlich nicht mehr aufzuholen gewesen. Allerdings sei 2017 auch das stärkste Jahr in der Geschichte des Studentenheims gewesen. Mit einem neuen Projekt soll der Trend 2019 wieder nach oben zeigen.

