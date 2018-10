Das schöne Herbstwetter freut auch die Bauarbeiter in der Bezirkshauptstadt. In den nächsten Wochen müssen sich die Verkehrsteilnehmer noch auf die eine oder andere Beeinträchtigung in Hollabrunn einstellen.

Wer über die Süd-Ausfahrt nach Hollabrunn kommt, ist mit den Bauarbeiten in der Wienerstraße konfrontiert. | NÖN

Ein besonderes Nadelöhr ist derzeit die Wienerstraße, wo einerseits die Familie Österreicher – Rechtsanwalt und Zahnarzt – ein neues Domizil errichtet und andererseits an der Ecke Kühschelmgasse eine Wohnhausanlage entsteht. Letztere soll bis Ende November fertiggestellt sein, womit dann auch die Zeiten, in der die Wienerstraße nur einspurig befahrbar ist, wieder der Vergangenheit angehören werden.

Ab kommender Woche gibt es in der Aumühlgasse eine Einbahnregelung zwischen Schmiedgasse und Ferry Sehergasse, die bis Mitte November andauern wird. Der Grund dafür sind Kanalarbeiten. Bis Ende der Woche ist die Aspersdorferstraße noch zwischen Kreisverkehr und Mühlbachweg gesperrt.

Länger, nämlich bis zur Fertigstellung der S 3, gibt es die Umleitung auf der B 40 (Znaimerstraße) zwischen Hollabrunn und Suttenbrunn. Der Verkehr wird hier über den Gewerbering und die Fachleuthnerstraße gelotst.

In der Raschalaerstraße in Sonnberg wird noch bis Anfang November an der Neugestaltung gearbeitet. Die kurzfristige Sperre für Anrainer und Busse wurde bereits wieder aufgehoben.