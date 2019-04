„Der Wirtschaftsmotor brummt und die Vermittlungsdrehscheibe rotiert“, stellte Hollabrunns AMS-Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt beim Frühjahrestreffen des Regionalbeirats zufrieden fest. Vertreter von Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung, Arbeitsmarktservice sowie der Landarbeiter- und Bauernkammer steckten hier die Köpfe zusammen.

Landtagsabgeordneter Richard Hogl hatte die Experten zur Beratung nach Immendorf eingeladen. Er betonte die Bedeutung der aktiven Arbeitsmarktpolitik, die speziell auf die ältere Erwerbsgeneration und auf die Berufsausbildung von Jugendlichen ausgerichtet ist.

"Schwierig, geeignetes Personal zu finden"

Aktuell liefert die Konjunktur den Rückenwind für die Wirtschaft. In der Quartalsbilanz des Bezirks Hollabrunn stehen 20.084 unselbständig Beschäftigte, 1.283 Personalanforderungen an das AMS seit Jahresbeginn, 1.341 Arbeitslose (-169 im Vorjahresvergleich) und eine Arbeitslosenquote von 6,3 % (2018: 7,1 %). Das Beschäftigungshoch habe jedoch auch eine Kehrseite, so Mukstadt: „Es wird immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden.“

Auf den dringenden Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft reagiert das AMS mit intensiver Vermittlungsaktivität. „In Zeiten wie diesen verlässt fast niemand das Arbeitsmarktservice ohne einen passenden Vermittlungsvorschlag und neue Stellenangebote werden umgehend online an Arbeitssuchende weitergegeben.“ Das gelte auch für jene Arbeitslosen, die über eine Einstellungszusage verfügen, erklärt der AMS-Chef. Natürlich achte man aber darauf, zunächst jene ohne Einstellungszusage zu vermitteln. „Es wäre unverantwortlich, Menschen bei diesen Rahmenbedingungen in der Arbeitslosigkeit zu belassen und in einem neuen Job kann sich die Chance auf eine Dauerbeschäftigung auftun“, betont Mukstadt.