Regionales Wissen bewahren - und vermitteln

In den vier Bezirken des Weinviertels wurden am Mittwoch, 30. März, die Weinviertel-Fahnen vor Gemeindeämter, Rathäusern und viel frequentierten Plätzen gehisst. Durch dieses Leader-Projekt soll das Regionsbewusstsein sichtbar und gestärkt werden. Der Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist die Geschichte des Weinviertels. Ganz klar also, dass die Station im Bezirk Hollabrunn das Stadtmuseum in der Alten Hofmühle war.

Um dort die Fahne in strahlendem Orange zu hissen, holte sich Hans Gartner, Obmann der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg Unterstützung von Landtagsabgeordneten Richard Hogl. „Es geht uns vor allem darum, Wissen zu bewahren und regionales Wissen zu vermitteln“, erklärt Gartner den Schwerpunkt.

„Um 1000 beginnt der Run in den Osten“

Da war die Delegation bei Gerhard Hasenhündl, Obmann-Stellvertreter des Museumsvereins goldrichtig aufgehoben. Dieser erzählte, wie das Weinviertel, „das Fruchtland Niederösterreichs“ besiedelt wurde. „Um 1000 beginnt der Run in den Osten“, berichtet der Leiter der Archäologischen Abteilung des Museums. Das Klima im Weinviertel war toll, die Landwirtschaft hat geboomt und „im Deutschen Reich gab’s kein Land mehr“.

So wurde das Weinviertel besiedelt, der Weinbau begann etwa 1040. Zunächst gab es geschlossene Hauswirtschaften, diese wurden verlassen oder wuchsen zu größeren Orten zusammen. Neun solcher verlassenen Ortswüstungen sind gut erhalten rund um Enzersdorf im Thale zu finden.

Versunkene Dorfer gibt's nur noch im Weinviertel

Die Bezirkshauptstadt ist ein Beispiel des Zusammenwachsens: Im ursprünglichen Hollabrunn gibt es keine Mühle, diese lagen alle im heute versunkenen Willolfsdorf, das rund um die Gerichtsbergkellergasse lag. Ein Zeichen, „dass die Dörfer schon immer zusammengehört haben und Willolfsdorf Hollabrunn versorgt hat“, berichtet der Experte.

In den Wäldern sind nicht nur versunkene Dörfer zu entdecken, sondern auch Weingartenterrassen. „Man hat früher bis auf 300 Meter Weingärten angelegt, bis die Kleine Eiszeit kam, da wurde das Klima schlechter“, weiß Hasenhündl.

Diese versunkenen Dörfer gebe es nur noch um Hollabrunn und zwei im Bezirk Mistelbach. „Das gehört festgehalten“, hofft Hasenhündl, der anhand eines Modells von Künstler Franz Seidl des Dorf Krales seinen Besuchern zeigt, wie ein solcher Ort aufgebaut war. Und da muss man manchmal schmunzeln, wenn man erfährt, dass es auf einer Seite des Dorfes einen Wall gab, um das Regenwasser abzuhalten und auf der anderen die Hintausstraße, weil man damals schon den Verkehr nicht im Dorf haben wollte.

Heimatstolz wird von der Initiative "Regionsbewusstsein Weinviertel" gestärkt

„Es ist bemerkenswert“, bewundert Richard Hogl das Wissen, das der ehemalige Gymnasial-Professor in so kurzer Zeit anschaulich vermittelte. Vor allem, weil dadurch eines bewusst wird: „Wir leben alle hier, aber wir wissen eigentlich wenig.“

Genau darum gibt es diese Initiative der Leader-Region. „Heimatstolz und ein bewusstes Bekenntnis zu der Region, in der wir leben. Das ist das Ziel der Initiative Regionsbewusstsein Weinviertel“, betont Gartner. Dazu gibt es verschiedene Projekte, um Bewusstsein für die Besonderheiten des Weinviertels zu schaffen. Etwa gemeinsame Marketingkampagnen, wie die Fahnen allen Gemeinden des Weinviertels. Hintergrundinfos über die Region gibt es übrigens auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Leader-Region sowie auf mein.weinviertel.at.

