Rekordjahr im Hollabrunner AMS

Werbung

Hollabrunn gehört weiter zu den Bezirken in Niederösterreich mit dem deutlichsten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Männern macht sich das weniger stark bemerkbar, weil diese von vorübergehenden saisonbedingten Freistellungen in den Wintermonaten hauptsächlich betroffen sind.

Foto: Grafik: NÖN

Der durchschnittliche monatliche Bestand an jugendlichen Arbeitslosen in Hollabrunn wird im abgelaufenen Jahr bei 117 liegen. „Das ist die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit seit dem Jahr 2000“, berichtet Hollabrunns AMS-Leiter Peter Kirchner. Durch die anhaltende Arbeitskräftenachfrage habe zuletzt auch die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe 50+ abgenommen. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr 2022 ergibt sich bei dieser Generation ein durchschnittlicher monatlicher Bestand von rund 460 Jobsuchenden im Bezirk. „Das ist immerhin der niedrigste Wert seit 2014“, weiß der AMS-Chef.

Der dynamische Arbeitsmarkt des Jahres 2022 habe zudem die Langzeitarbeitslosigkeit im Bezirk kräftig gesenkt und den Betroffenen neue Chancen auf einen passenden Arbeitsplatz eröffnet. So konnte die Zahl der Arbeitslosen mit einer AMS-Vormerkung von mehr als einem Jahr zuletzt auf 174 Personen reduziert und damit gegenüber dem Dezember 2021 beinahe halbiert werden (-46,5 %).

Prognosen sagen Rückgang der offenen Stellen voraus

„2023 bleiben die Aktivitäten zur Reduzierung von Langzeitarbeitslosigkeit, also Vermittlung und Förderung, im Fokus unserer Arbeit“, kündigt Kirchner an, auch wenn die Prognosen davon ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum nur noch gering sein und einen Rückgang der offenen Stellen mit sich bringen wird.

Im Rückblick auf das Jahr 2022 gab es durchschnittlich 345 gemeldete offene Stellen – 33 mehr gegenüber 2021 und ein Allzeithoch für den Bezirk. Die Berater des AMS Hollabrunn haben auf diesen Bedarf der Wirtschaft mit aktiver Vermittlungsarbeit reagiert und insgesamt knapp 13.600 Vermittlungsvorschläge getätigt – um 25 Prozent mehr als noch im Jahr 2021. „Wo mangels geeigneter Fachkräfte keine direkte Vermittlung möglich gewesen ist, haben sich unsere Betriebsbetreuerinnen bemüht, alternative Lösungen anzubieten“, schildert Kirchner.

Bei einer anonymen Umfrage unter 51 Betrieben des Bezirkes im dritten Quartal 2022 wurden diese Anstrengungen honoriert, indem 81,1 Prozent der Befragten die Gesamtzufriedenheit mit dem AMS Hollabrunn mit der Note 1 oder 2 auf einer Skala von 1 bis 6 bewertet haben.

BEZIRK HOLLABRUNN - AMS Zahlen Dezember 2022 (Vergleich zu Dezember 2021)

Arbeitslose: 1.414 (-13,6 %)

Frauen: 547 (-20,7 %)

Männer: 867 (-8,4 %)

unter 25 Jahre: 136 (-20,9 %)

über 50 Jahre: 533 (-17,5 %)

Ausländer: 224 (-4,7 %)

mit gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen: 396 (-20,2 %)

davon anerkannte Behinderte: 87 (-11,2 %)

in Schulungen des AMS: 192 (-11,9 %)

offene Stellen (sofort verfügbar): 224 (+1)

offene Stellen (nicht sofort verfügbar): 51 (+26)

Lehrstellensuchende: 41 (+9)

offene Lehrstellen: (sofort verfügbar) 18 (-9)

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.