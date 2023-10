Pfarrkirche Watzelsdorf steht jetzt wieder stabil

Rund um die Kirche wurde eine Vielzahl von Bohrkernen bis zu 19 Meter tief gebohrt und mit Beton gefüllt, um die Grundmauern zu stabilisieren. Aber nicht nur außen, sondern auch innen packten viele Helfer mit an. Damit die Pfarrkirche in neuem Glanz erstrahlt, sind neue Elektroleitungen verlegt, der Steinboden geschrubbt und instand gesetzt sowie der Verputz im Bodenbereich neu gemacht worden. Ausbesserungsarbeiten an den Fresken, Auffrischungen der Vergoldung und auch die Holzwurmentfernung waren Teil der Renovierungsliste.

Weihbischof Stephan Turnovszky bedankte sich beim Renovierungsteam für die vielen Arbeitsstunden und das Durchhaltevermögen. „Der Hügel, auf dem die Watzelsdorfer Kirche steht, ist instabil geworden, es gab Risse und es war nicht klar, wie gut die Kirche hier in Zukunft stehen kann. Experten schafften es, das Fundament zu festigen. Jetzt liegt es an euch, dieses Gotteshaus mit Leben zu erfüllen”, betonte der Ehrengast.