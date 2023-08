Geschichtsträchtige Mariensäule strahlt am Göllersdorfer Hauptplatz

„Es war ein große Anstrengung. Noch vor einem Jahr war nicht klar, wie die Restaurierung ablaufen wird“, sprach Göllersdorfs Bürgermeister Josef Reinwein über die Mariensäule am Hauptplatz. Diese erstrahlt nun in neuem Glanz und wurde an Maria Himmelfahrt feierlich gesegnet.

Für solche Arbeiten war in Göllersdorf nämlich Herbert Fischer aus Großstelzendorf zuständig. „Der hat das aus dem Effeff gekonnt“, deutete Reinwein auf den Torbogen hinter den Gästen. Doch Fischer ist 2021 verstorben. Mit ihm ging viel Wissen und Regionalität verloren.

Die große Frage, die es zu beantworten galt, war: Wie viel von der Säule muss zur Restaurierung abgebaut werden? Wie sich herausstellte, war das Fundament in Ordnung, das Kapitel musste hingegen neu gemacht werden. In Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt entstand eine naturgetreue Nachbildung. Das alte Kapitel hat die Gemeinde sicher verwahrt.

Ende 2022 wurde ein Teil der Mariensäule abgebaut, im Frühjahr 2023 wurde die Säule gereinigt und Ergänzungen vor Ort vorgenommen. Die Statuen im unteren Bereich waren bereits stark verwittert. Dazu fällt dem Bürgermeister eine Geschichte ein: Eine Statue hält nun wieder einen goldenen Stab in der Hand, dieser war lange vor der Restaurierung abgefallen. „Er lehnte in der Garderobe der Gemeinde, ich hab' lange geglaubt, das ist ein Nikolausstab“, erzählte Reinwein, wie er seinen Amtsleiter zum Lachen brachte.

Einer, der viele unentgeltliche Stunden dazu beitrug, dass die Statue wieder gerade steht und ein Hingucker am Hauptplatz geworden ist, ist Baumeister Martin Deninger. Als Dank überreichten ihm Reinwein und Vizebürgermeister Martin Schirmböck einen Korb voller Wein.

Mariensäule wurde um 230.000 Euro restauriert

„Das Ergebnis ist toll geworden“, blickt Reinwein auf die Säule, deren Restaurierung 230.000 Euro kostete. „Eine gewaltige Summe für unsere Gemeinde“, ist der Bürgermeister dem Gemeinderat dankbar, dass dieser Beschluss einstimmig gefasst worden ist. 50.000 Euro hat das Land NÖ übernommen, 41.750 Euro schießt das Bundesdenkmalamt zu, den Rest finanziert die Gemeinde.

Einer von Göllersdorfs Ehrenbürgern - die bei der Segnung der Kräuterbuschen und der Mariensäule vollzählig anwesend waren -, Erhard Klauda, entführte die Gäste auf eine „kleine Reise ins 17. Jahrhundert“, versprach aber, dass „wir eh schnell wieder zurück sind“.

Das 17. Jahrhundert sei kein schönes gewesen, wie Klauda schildert. Es war geprägt von „viel Pein, Mord und Brandstiftung“. Nach dem 30-jährigen Krieg gab es ein kurzes Aufatmen, bevor die Türken kamen. „Die waren keine Feinen“, sprach er von Mord und Brandstiftung. Danach „kam ein Feind, der nicht bekämpft werden konnte. Die Pest.“ In dieser Zeit sei die Sehnsucht nach Gott gewachsen, weil die Bevölkerung das große Leid nicht mehr selbst tragen konnte.

Erhard Klauda reiste mit Festgästen in die Vergangenheit

1692 wurde das Pestkreuz gegenüber der Göllersdorfer Trafik errichtet, 1713 gelobte der Göllersdorfer Gutsherr eine Bittsäule zu errichten, wenn die Pest vorübergehe. Mit der Planung beauftragte er den Architekten Lukas von Hildebrandt.

Die Mariensäule wurde schließlich 1733 geweiht. Da sie aus Sandstein besteht, war sie schnell verwittert. Das machte 1892 die erste Renovierung notwendig. „Das kostete aber nichts“, wusste Klauda, dass die Finanzierung der Göllersdorfer Lotterieverein übernommen hatte. 1970 wurde erneut gereinigt und ausgebessert, 1992 war die nächste kostspielige Sanierung notwendig, die 300.000 Schilling kostete.

„Es ist eine der schönsten Mariensäulen“, freute sich Klauda, dass die Mariensäule nun wieder strahlt. Das schöne Bild beeindruckte auch Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer. „Wir haben die Verantwortung das, was uns frühere Generationen vererbt haben, zu erhalten“, erklärte sie, warum der Politik die Erhaltung solcher Mahnmale wichtig ist. Außerdem sei die Säule ein Sinnbild für die Gemeinschaft, die hier in Göllersdorf spürbar ist.

Maria als Vorbild: Sie hat das Böse mit dem Guten besiegt

Dechant Michael Wagner durfte die Mariensäule segnen. „Es ist mir eine große Freude, dass sie restauriert ist.“ Für ihn ist die Säule ein klares Zeichen, dass „wir die Hoffnung n icht vergessen sollen“. Er betonte, wie auch Jungpriester Michael Semmelmeyer bei der vorangegangenen Eucheristiefeier, dass dass Maria für Offenheit und Güte stehe. „Maria steht auf einer Schlange und hat das Böse mit dem Guten besiegt.“ Daran könne man sich auch heute ein Beispiel nehmen.

Nach der Feier luden Gemeinde und Pfarrgemeinderat zur Agape ein, während Michael Semmelmeyer im Schutze eines Sonnenschirms Einzelprimizsegen spendete.