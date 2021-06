Seit fast 50 Jahren gibt es in Haugsdorf nun die Ortsstelle des Roten Kreuzes. Im Sommer 1974 wurde das erste Fahrzeug anlässlich des 100-jährigen Bestehens der örtlichen Sparkasse übergeben. Dieses sollte wirklich für jeden Einzelnen im Pulkautal Lebenden zum Einsatz kommen, so dieser Hilfe benötigt. Bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft halfen die sechs Gemeinden des Pulkautals zusammen. Jede stellte einen Anteil der finanziellen Mittel für das „Gemeinschaftshaus Pulkautal“ in Haugsdorf zur Verfügung. Und auch jetzt helfen die Gemeinden zusammen.

Im Jahr 1995 wurde das Gebäude durch einen Schenkungsvertrag an den Rotkreuz-Landesverband NÖ übergeben. Seit damals haben sich die Einsätze vervielfacht: von anfangs 195 auf 1.795 Patiententransporte im Jahr 2020. Derzeit sind an der Dienststelle ein Rettungstransportwagen, ein Krankentransportwagen und ein Behelfskrankentransportwagen, also drei Einsatzfahrzeuge, stationiert. Die Sanitäter des Pulkautals sind bisher ausschließlich im freiwilligen, unentgeltlichen Einsatz; sind für Dialysefahrten, First-Responder-Einsätze, Covid-19-Testungen und viele andere Dienstleistungen aus Liebe zum Nächsten bereit, ihre Zeit zu opfern.

Nur ein Transportwagen für 7.000 Einwohner?

Die Bevölkerung steht geschlossen hinter „ihrer“ Ortsstelle, spendet und unterstützt, wo es möglich ist. Auch die im Pulkautal angesiedelten Mediziner schätzen die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften.

Doch ab 1. Juli 2021 soll laut neuer Verordnung nur mehr ein RTW (Rettungstransportwagen) in Haugsdorf stationiert sein. Eine markante Verschlechterung des Rettungswesens für die Bewohner des Pulkautals wird befürchtet. So übergaben die Bürgermeister einen Resolutionsantrag an Rotkreuz-NÖ-Präsident Josef Schmoll sowie an Stefan Grusch, der das Amt des Rotkreuz-Bezirksstellenleiters kurz darauf an Bezirkshauptmann Andreas Strobl übergab.

Die verantwortlichen Stellen werden aufgefordert, zu gewährleisten, dass weiterhin ein RTW und ein Krankentransportwagen auf der Dienststelle Haugsdorf verbleiben.

Wie schon in den letzten Jahren habe sich die Personalsuche per SMS/ESAPP (Einsatzapp für Mitarbeiter) gut bewährt. Diese Einrichtung sei ein Unikat im Rettungswesen und benötige keinen vollen Dienstplan.

Man müsse jedenfalls davon ausgehen, dass ein einzelner Rettungstransportwagen alleine für 7.000 Einwohner zu wenig ist. „Wir fordern den Verbleib eines zweiten Rettungstransportmittels an der Ortsstelle Haugsdorf!“, richten die Bürgermeister den Rotkreuz-Chefs aus.

Neo-Bezirksstellenleiter Andreas Strobl gab sich gesprächsbereit. Man wolle hier eine Lösung finden.