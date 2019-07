In einem offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner forderte die Retzer SPÖ-Stadträtin Elisabeth Germann am Donnerstagabend den Rücktritt und Parteiausschluss von ÖVP-Bürgermeister Helmut Koch. Dieser habe am 18. Juni bei einem gemeinsamen Termin mit der Volksschuldirektorin die Grenzen des guten Anstands weit überschritten. Die ÖVP spricht von Kreditschädigung und Verleumdung. Mehr dazu:

19.07.2019 – Aufregung in Retz Unterhosen-Affäre: SPÖ fordert Bürgermeister-Rücktritt