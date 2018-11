Helene Schrolmberger und Thomas Dammelhart schilderten, welche Auswirkungen der Erste Weltkrieg in Retz hatte.

Wenig weiß Stadtarchivar Thomas Dammelhart aus direkter Hand, wie Retz im November 1918 dastand, aber einen Schluss kann er dank der aufbewahrten Dokumente ziehen: Die Retzer hungerten, froren und trauerten. Das Ende des Ersten Weltkrieges kam einer Apokalypse gleich: Eine gewohnte Ordnung im zweitgrößten Staat Europas ging zu Ende.

Dass das bewegte, zeigte ein Originalfoto aus dem Stadtarchiv. Zehntausende Menschen versammelten sich am 12. November vor dem Parlament, um die Ausrufung der Republik zu hören. Das Bild zeigte die Masse und Menschen, die auf Bäumen saßen. „Offensichtlich war ein Retzer dabei“, vermutet Dammelhart.

„Machtloser Staat, der Friede eine Schmach“

Dechant Jakob Pich, der bis 1924 in Retz war, schrieb sehr emotional von einer kleinen, machtlosen Republik. Den Frieden von Saint Germain war für ihn nur Schmach und Gewalt. Der Stadtarchivar hat den Eindruck, dass wohl viele so dachten. Er kann nur auf wenige autobiografische Zeitzeugen-Berichte zurückgreifen. Retz gewährt dennoch einen guten Einblick in den Großen Krieg, wie er zuerst genannt wurde.

Helene Schrolmberger entdeckte während der aufwendigen Inventarisierung des gesamten Bestandes im Museum Retz auf die vielfältige und reichhaltige Sammlung, die Karl Mössmer anlegte. Schon während des Ersten Weltkrieges begann eine Sammelbewegung in den deutschsprachigen Ländern. Der Retzer Museumsverwalter sprang mit Zielstrebigkeit auf diesen Zug auf.

Von der Briefmarke bis zur Mörsergranate

Die 3.172 Objekte von der Briefmarke bis zur Mörsergranate stammen aus dem persönlichen und regionalen Umfeld oder aus der Verwaltung, wurden auch gekauft, geliehen oder getauscht. Erworben wurden etwa Bastelarbeiten von russischen Kriegsgefangenen. Sie bauten ein Schiffmodell oder schnitzten Köpfe für Spazierstöcke. Das Stammbuch von Leopoldine Graf aus der Altstadt, die als Hilfsschwester im Rekonvaleszenzheim (Dominikanerkloster) tätig war, blieb erhalten: Sie ließ Verwundete darin eintragen. Vertreten im Bestand sind verschiedene Sprachen, Länder und Lebensreiche der früheren Monarchie.

Mössmers Sammlung sollte überragen, wie er selbstbewusst schrieb. Er legte das 1926 eröffnete Kriegsmuseum im Rathaus als dauerhafte Einrichtung an. „Eigene Deutungen von Karl Mössmer sind nicht eingeflossen“, beschreibt Schrolmberger.

Mössmer-Vitrinen: Noch heute in Verwendung

Es wurde 1947 abgebaut, um dem neuen Stadtmuseum Platz zu machen. Alois Dürr fotografierte die Einrichtung und legte Verzeichnisse an. Sie zeigen: Jeder Platz wurde genutzt. Einige Vitrinen, die Mössmer im Heeresmuseum in Auftrag gab, stehen noch heute im Museum Retz.

Die Sammlung lag über Jahre hinweg an verschiedenen Retzer Standorten. Schrolmberger führte die Objekte zusammen. Die Feuerwehr half ihr mit einer Drehleiter aus, um Gegenstände vom Rathausturm holen zu können. Alles lässt sich nach einem zweijährigen Arbeitsprozess einerseits in einer Datenbank und im neuen Depot wiederfinden – ein Fundus für die Wissenschaft.

Bildband: Querschnitt über die Sammlung

Ihr Buch „Der Große Krieg im kleinen Museum“ gibt auf 184 Seiten und mit fast 600 Fotos einen grafisch aufbereiteten und informativen Querschnitt über die Sammlung – und damit nicht zuletzt Einblick in die Geschichte von Retz und dem Museum.

Die Retzerin hofft, dass mit dem Buch die Beachtung historischer Objekte in den eigenen vier Wänden steigt. Vielleicht findet das ein oder andere Stück den Weg ins Museum. „Das wäre im Sinne von Karl Mössmer, da bin ich mir ganz sicher.“

Zum Buch

„Der Große Krieg im kleinen Museum“ entstand in Kooperation mit dem Museumsmanagement NÖ.

Das Buch ist im Museum Retz, beim Museumsmanagement NÖ und im Haus der Regionen in Krems erhältlich.

Zitiert

„Kustodin Helene Schrolmberger hat sich so in die Sammlung hineingesteigert und sehr viel aufgearbeitet.“

Museumsmanagement Ulrike Vitovec überreicht zum Dank ein Ruhekissen.

„Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft und auf einmal reden wir über Bewahrung.“

Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, ist stolz auf das neue „Herzbuch, das mit viel Akribie“ entstand.

Über Karl Mössmer

Er lebte von 1863 bis 1934 in Retz und stammt aus einer Weinhändler-Familie, die den kaiserlich-königlichen Hof beliefert und zu den größten Weinproduzenten der Gegend gehörte.

Karl Mössmer war 20 Jahre im Gemeinderat und von 1906 bis 1912 Bürgermeister. Die Wiederwahl nahm er nicht an.

Er war der dritte Mössmer-Mann, der als Museumsverwalter tätig war. Das Kriegsmuseum gestaltete er als Abteilung. Die Kosten für die Einrichtung trug er großteils selbst. Museumsverwalter blieb er bis zu seinem Tod.

Retz im November 1918

Kaum eine Familie war ohne eingerückte Soldaten, die schwer verwundet und traumatisiert zurückkehrten oder sich in Kriegsgefangenschaft befanden. 88 Retzer starben „für Kaiser, Gott und Vaterland“ den sogenannten Heldentod.

Die Versorgungskatastrophe erreichte unvorstellbares Ausmaß. Alle Lebensmittel wurden nur in bestimmten Mengen verteilt, wenn überhaupt. Rudolf Stoiber aus Retz schrieb: Er hat eine sechsköpfige Familie und nicht eine Kartoffel. Eine Wochenzeitung schrieb, dass sich Bauern milde zeigen und ihr Weniges teilen, wenn die Retzer fechten kommen. Die staatliche Bewirtschaftung endete erst 1922.

Die Spanische Grippe kam auch nach Retz, sodass das Kino vorübergehend gesperrt war.

Retz war stark in Südmähren verankert und orientierte sich mehr nach Znaim als nach Hollabrunn. Der Streit der Grenzziehung zog es mit sich, dass im Haus der Firma Liebl ein Exilkreis aus Znaim entstand. Sie forderte, dass die deutschsprachigen Gebiete nicht der Tschechoslowakei, sondern Österreich zugerechnet werden sollen. Die Vertreter wollten mit einer Denkschrift an Großbritannien, Frankreich, Italien und die Vereinigten Staaten die Siegermächte überzeugen. Es kam aber zu keiner Verhandlung mit der österreichischen Delegation und die südmährische Kreisregierung löste sich auf.

Die Retzer beobachteten den Znaimer Kreis mit Sorge, kursierten doch Gerüchte, die Tschechoslowakei würde bis zur Pulkau vordringen wollen. Eine gemeinsame Ortswehr der Stadtgemeinde Retz und Altstadt Retz wurde daher gegründet und mit 30 Militärgewehren ausgestattet. Das Schriftstück ist eines der wenigen, auf dem die zwei Bürgermeister unterzeichneten. Die zwei Retz-Gemeinden bestanden bis 1941.

Quelle: Thomas Dammelhart, Stadtarchiv Retz