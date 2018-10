In der Retzer Altstadt übergab Bürgermeister Helmut Koch die Festregentschaft an das Kürbisprinzenpaar Sabrina I. und Martin I.

Das Motto des 26. Kürbisfests in der malerischen Retzer Altstadt lautete „Auf ins sportliche Bluzaland“. Bei der offiziellen Eröffnung konnte Tourismuschef Reinhold Griebler eine große Anzahl von Ehrengästen willkommen heißen – an der Spitze Landtagspräsident Karl Wilfing, der auch die Festansprache hielt.

Dieser lauschten die Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, Melanie Erasim und Christian Lausch, Landesrat Gottfried Waldhäusl, Bürgermeister und Hausherr Helmut Koch und Vertreter der Wirtschaft und Sponsoren.

Nach der Begrüßung erfolgte die Übergabe der Festregentschaft durch das Stadtoberhaupt an das Kürbisprinzenpaar Sabrina I. und Martin I. Die königlichen Hoheiten eröffneten mit launigen Worten das diesjährige Kürbisfest. Landtagspräsident Wilfing ging in seiner Ansprache auf die Bedeutung der „größten Beere der Welt“ ein und würdigte die Bedeutung dieser Kulturpflanze in der Genuss-Region. „Die größten Bluza gibt’s im Retzer Land.“

Die Ehren- und Festgäste wurden nach der Eröffnungszeremonie beim Stand der Höheren Bundeslehranstalt für Tourismus Retz mit einer einem bunten Kürbis-Spätzle-Gericht mit herzhaftem Rässkäse und Kürbiskrautsalat verwöhnt.