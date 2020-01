Auf kleine Wahlgeschenke will man bei der Bürgerliste „Wir für Retz“ verzichten, stattdessen den Katastralgemeinden je einen Defibrillator spenden, der zentral in den Orten platziert werden soll. Konstruktive Gespräche zur regelmäßigen Wartung hat es bereits gegeben. Auch eine entsprechende Einschulung will das Team rund um Selina Siller und Felix Wiklicky organisieren und so zeigen, dass man dem Slogan gemäß „näher bei den Bürgern ist“.

Für die nächsten fünf Jahre hat man sich außerdem bereits konkrete größere Projekte wie die nötige Standorterweiterung des Kindergartens oder auch kleinere wie die Schaffung von absperrbaren Fahrradboxen am Bahnhof vorgenommen.

Für den Wirtschaftsstandort Retz wäre etwa ein gezieltes Leerstandsmanagement, eine Lösung des Parkplatzproblems im Zentrum sowie mehr Angebot für Start-ups nötig. „Das geht aber nur über Parteigrenzen hinweg und mit einem kompetenten Ansprechpartner auf der Gemeinde“, sieht Karl Breitenfelder hier die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit.

Mit Helmut Hinterleitner hat die Bürgerliste außerdem ein neues Gesicht auf Listenplatz 5 gereiht. „Ich bin ein politischer, aber kein parteipolitischer Mensch“, will sich der Techniker gerne in seiner neuen Heimatgemeinde einbringen.

Alle Kandidaten sowie das detaillierte Wahlprogramm stellt die Bürgerliste am Freitag, 10. Jänner (19 Uhr), im Schlossgasthaus vor.