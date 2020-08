„Ich blicke voll Dankbarkeit zurück auf viele wunderbare Jahre und Begegnungen hier im Pfarrverband Retz“, schreibt Maria Krimmel in ihrer Verabschiedung als Pastoralassistentin. Nach zwölf Jahren in ihrem Amt blickt sie auf zahlreiche „lieb gewonnene“ Menschen und Aufgabenbereiche zurück, die ihr viel Freude bereitet haben.

Die Entscheidung fiel innerhalb der letzten Monate, als sich der Wunsch, einen anderen Bereich der Seelsorge näher kennenzulernen, immer stärker auftat. „Ich möchte gerne auf andere Weise als bisher den Menschen nahe sein und sie auf ihren Lebenswegen begleiten“, erklärt Krimmel den Wechsel ihrer Tätigkeit.

So wird sie ab September in Caritas-Einrichtungen im Weinviertel für Menschen mit Behinderung seelsorgerisch tätig sein. Sie freue sich schon auf die Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin Renate Trauner und auf viele „intensive, berührende und segensreiche“ Begegnungen mit den dort lebenden und betreuten Menschen. Einblicke in diese Tätigkeit habe sie bereits bei einigen Schnuppertagen erhalten.

Bis zu ihrer Verabschiedung am 6. September besteht die Möglichkeit, aus einem kleinen Reisekoffer beim Seitenaltar in der Pfarrkirche Retz Bibelkärtchen zu entnehmen und persönliche Wünsche zu hinterlassen. „Wer möchte, kann mir in diesen Koffer einige persönliche Zeilen, einen Segenswunsch, eine Karte, eine Kinderzeichnung oder Ähnliches hineinlegen – ich würde mich sehr darüber freuen“, ist Krimmel über jede einzelne Botschaft dankbar. Ihr Aufgaben in der Retzer Pfarre werden von Theresa Lechner übernommen.