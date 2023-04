Der Gründungsvater des „Reblaus Express“ ist tot

Noch in der letzten Festsitzung des Retzer Gemeinderates im Dezember des Vorjahres erhielt Gerhard Soukup für seine Verdienste das Goldene Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Retz verliehen. Nun ist er nicht mehr unter uns.

Der leidenschaftliche Eisenbahner erblickte am 16. Dezember 1957 in Wien das Licht der Welt. Nach dem Realgymnasium trat er 1973 seinen Dienst bei den ÖBB an. Der engagierte Fachbeamte und Kundenbetreuer war maßgeblich für die Organisation der Großveranstaltung anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Eisenbahn in Österreich“ im Jahre 1987 verantwortlich.

Gefragter Experte für Museums- & Touristikzüge

Als Leiter des Nostalgieverkehrs verantwortete er unter anderem Erlebniszüge – teilweise auch ins Ausland – und die Eingliederung touristischer Angebote, etwa Sonderzüge in die Region Retzer Land zum Weinlesefest, an Weintagen, zum Erdäpfel- und Kürbisfest sowie zum Retzer Advent. Durch seine umfassenden Kenntnisse über den Eisenbahnbetrieb, die Verkehrsgeografie und touristische Vermarktung war er bald ein gefragter Ansprechpartner und Koordinator aller Museums- und Touristikbahnen im mitteleuropäischen Raum. Stets an seiner beruflichen wie privaten Seite war seine Ehefrau Helga.

Als am 9. Juni 2001 der letzte ÖBB-Personenzug auf der Lokalbahn Retz-Drosendorf fuhr, trat Gerhard Soukup auf den Plan und der „Reblaus Express“ trat am 5. Mai 2002 seine erste Fahrt an.

Nach einem extremen Unwetter in der Nacht auf den 29. Juni 2006 war die beliebte Ausflugsstrecke der Lokalbahn zwischen Weitersfeld und Geras mehrfach unterbrochen. Dank der persönlichen Vernetzung des Verstorbenen konnte er alle Beteiligten von der Wichtigkeit des Bahnprojektes überzeugen und sie für die Instandsetzung der kaputten Gleisanlagen gewinnen. Die Fahrgastzahlen stiegen kontinuierlich und erreichten 2009 erstmals die 20.000er-Marke.

Gerhard Soukups Einsatz „war ein Segen“

Kurzfristig erhielt der Reblaus Express einen neuen Dienststellenleiter, der aber nicht sehr professionell agierte - die Fahrgastzahlen gingen zurück.

„Es war ein Segen, dass Gerhard Soukup im Oktober 2014 neuer Leiter des Reblaus Express und der Wachauer Bahn wurde. Es folgte ein Rekordergebnis von 24.000 Fahrgästen im Jahre 2019“, sagte Laudator Alfred Kliegl im Rahmen der Festsitzung. Der ehemalige Retzer Vizebürgermeister und frühere ÖBB-Beamte verliert einen langjährigen Freund und Weggefährten.

Bürgermeister Stefan Lang zeigt sich erschüttert über den frühen Tod von Gerhard Soukup und spricht der Witwe sein Beileid und Mitgefühl aus.

