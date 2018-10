Der Wein stand im Mittelpunkt .

Das 64. Weinlesefest in der Stadt Retz ging bei Kaiserwetter über die Bühne. Langzeit-Moderator Reinhold Griebler begrüßte am Freitag beim Aufziehen des Heurigenbuschens am Hauptplatz Bürgermeister Helmut Koch, der das Drei-Tage-Fest offiziell eröffnete.