Schrittweise konnten am Retzer Kalvarienberg durch die Initiative des ehemaligen Stadtrats Walter Fallheier die einzelnen Kreuzwegstationen renoviert werden. Die Aufgabe, die Sanierung der Kreuzigungsgruppe fertigzustellen, hat jetzt Stadtrat Felix Wiklicky übernommen.

Bei ersten Gesprächen mit dem Bundesdenkmalamt wurde die optimale Vorgangsweise für die fachgerechte Umsetzung besprochen. Erforderliche Gutachten liegen bereits vor. Die konkrete Umsetzung gestaltet sich aufgrund der finanziell angespannten Lage der Stadtgemeinde jedoch schwierig. Doch es gilt: Je länger der „Zahn der Zeit“ an den Sandsteinfiguren nagt, umso mehr Aufwand bedeutet die Renovierung.

In alten Zeiten waren die Feldheiligentümer, Marterln, Kreuze oder Bildstöcke auch Wegweiser in der freien Natur. Und sie waren zu Lebzeiten der Stifter ebenfalls eine sichtbare Bitte an Gott, sich im Falle des Ablebens im besonderen Maße der Seele anzunehmen.

So stiftete der Retzer Rauchfangkehrermeister Majonelli einen Kalvarienberg. Er beauftragte in einem Vertrag vom 15. September 1726 den Eggenburger Jakob Seer mit der Herstellung einer Kreuzigsdarstellung. Über den Vertrag hinaus wurden dazu Maria und Johannes geschaffen.