Die tägliche Tasse Kaffee gehört für die meisten fix zum Alltag. Der Weltladen Retz bot nun Gelegenheit, sich über die Entstehung und die Menschen, die hinter unserem beliebten Genussmittel stehen, zu informieren. Pedro Díaz Montejo aus Mexiko erzählte im Bürgersaal von seinen Lebensbedingungen als Bio-Kaffeebauer.

Trotz guter Schulbildung konnte er in Mexiko keine Arbeit finden. Wie viele andere aus dem Stamm der Cho’ol-Indianer, dem er angehört, hatte er die Vorstellung vom „amerikanischen Traum“ und versuchte, illegal in die USA zu gelangen, was missglückte.

Nach seiner Rückkehr nach Selva Lacandona, ein Urwaldgebiet in 800 Metern Seehöhe im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, übernahm er den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern und stellte auf biologische Bewirtschaftung um.

Seine Kaffeepflanzen der Sorte Arabica, die er selbst zieht, werden direkt unter den Schattenbäumen im Urwald ausgepflanzt. Zudem betreibt er einen Versuchsgarten mit seinen Kaffeepflanzen, damit sie stärkere Resistenzen gegen Pilzbefall oder Trockenheit entwickeln. Díaz Montejo lebt mit seiner Familie so gut wie autark: Sie halten acht Kühe und zwei Pferde und bauen neben Kaffee vor allem Mais, Gemüse und Obst an.

Trockenheit wirkt sich auch auf Kaffee aus

Doch er wollte, wie viele andere Kleinbauern in seiner Umgebung, nicht mehr von den sogenannten „Kojoten“, den global agierenden Preistreibern mit ihren vielen Zwischenhändlern, abhängig sein und gründete die Kooperative „Sposel“, deren Generalsekretär er seit 2014 ist.

Das Unternehmen „EZA – Fairer Handel“ aus Salzburg ist für „Sposel“ der einzige Kaffee-Handelspartner. Geschäftsführerin Andrea Schlehuber betonte die kurze Handelskette zwischen den Produzenten und den Konsumenten, die von den Herstellern direkt zur EZA und den Weltläden führt.

Die Auswirkungen des globalen Klimawandels machen sich jedoch auch in den Kaffeepflanzungen in Mexiko bemerkbar – es wird zunehmend trockener. Als Gegenmaßnahme und als Beitrag zum Klimaschutz haben sich die 289 Mitglieder von „Sposel“ verpflichtet, jedes Jahr 50 heimische Bäume im Urwald zu pflanzen. Auch der Handelspartner bemüht sich hier, neue Wege zu gehen, um weiteren CO -Ausstoß zu vermeiden. So wird etwa der Kaffee der Marke „Segelkaffee“ nicht mit Containerschiffen nach Hamburg transportiert, sondern mit einem Segelboot, und gelangt dann per Bahn nach Österreich.

Zum Abschluss lud das Weltladen-Team zum Verkosten von Kaffeesorten aus Mexiko ein.

Am nächsten Tag zog Pedro Díaz Montejo in den Retzer Tourismusschulen rund 100 Schüler in seinen Bann. Die Jugendlichen, die die Kaffeekennerausbildung absolvieren oder bereits hinter sich haben, waren angetan, einmal live zu hören, wie anspruchsvoll die Gewinnung der edlen Bohnen ist.