Eine Lesung, die die Herzen berührte

Bettina Kreps las aus ihrem Buch „Butterflying“vor. Darin beschreibt sie die Metamorphose in ein neues Ich anhand der Geschichte von der Raupe zum Schmetterling - ein Wandlungsprozess, den alle Menschen in ihrem Leben gehen. „Wir kommen mit einem Plan in dieses Leben, doch oft werden wir uns erst beim Gehen unseres Weges bewusst, wo uns die Reise hinführt“, meint die Autorin. Durch nicht gesehene Hinweise, Krankheiten oder Schicksalsschläge beginnen die Menschen auf ihre innere Stimme zu hören und „unserem inneren Kompass zu folgen“.

„Die Lesung war äußerst angenehm und berührte die Herzen der Zuhörer. Das Publikum wurde sogar dazu eingeladen, an einer Meditationsübung teilzunehmen“, freute sich Juniorchefin Kathi Hofer übre die gelungene Veranstaltung. Im Anschluss blieben einige Gäste zu einer kleinen Diskussionsrunde, begleitet von einem Gläschen aus der Weinkellerei Forster aus Kleinhöflein.