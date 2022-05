Freiwilliges Soziales Jahr: „Genieße diese besondere Zeit“

Werbung

Die Stadtgemeinde Retz bietet seit Kurzem ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kindergarten Windmühlgasse an. Junge Menschen leisten dieses Freiwilligenjahr, weil sie sich sozial engagieren möchten und ihre Fähigkeiten und Grenzen entdecken wollen. Wie Karoline Fehringer, die nun hier im Kindergarten engagiert ist: „Letztes Jahr stand ich vor der Matura und wusste nicht genau, wohin mein weiterer Ausbildungs- bzw. Berufsweg gehen sollte“, erzählt sie.

Die Retzerin stieß auf die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. „Die Idee, ein paar Monate einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen, eine Auszeit vom Lernen zu nehmen und mir in Ruhe darüber klar zu werden, was ich mit meinem weiteren Leben anfangen sollte, war geboren. Für mich war schnell klar, dass ich so ein Jahr in einem Kindergarten verbringen möchte, und zu meinem Glück war dies in Retz möglich“, schildert sie.

Nach der Ungewissheit, was sie erwarten würde, könne sie jetzt, nach einigen Monaten, bereits eine positive Zwischenbilanz ziehen. „Vom Kindergarten-Team wurde ich schnell und herzlich aufgenommen. Der Kontakt mit den Kindern gibt mir erstaunlich viel und macht mir Spaß“, berichtet Fehringer. „Zu meiner Freude haben mich die Kids und ich sie schnell ins Herz geschlossen.“

Das Angebot richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren und ermöglicht es ihnen, während eines zehnmonatigen Einsatzes Einblick in die Arbeit des Sozialbereiches zu bekommen. „Die motivierten jungen Menschen sollen Schwung, neue Ideen und Abwechslung in den Alltag bringen“, sagt die zuständige Stadträtin Claudia Schnabl.

Seit Beginn des FSJ sei kein Tag vergangen, an dem sie ihre Entscheidung bereut habe, so Fehringer: „Ich genieße diese besondere Zeit und kann ein Freiwilliges Soziales Jahr im Retzer Kindergarten nur wärmstens empfehlen, um sich über den weiteren Lebensweg klarer zu werden.“

Wer Interesse hat, kann sich bei der Stadtgemeinde Retz unter 02942/2223 informieren oder direkt auf der Homepage des Vereins FSJ nachlesen und sich bewerben.

FSJ im Roten Kreuz: „Es ist wie eine Familie“

Einige Freiwillige beschäftigt auch das Rote Kreuz in Hollabrunn. Einer von ihnen ist Philipp Hasenzagl, welcher seit Oktober 2021 zum Team der Hollabrunner Bezirksstelle zählt. „Es ist super, es ist quasi wie eine Familie dort“, berichtet der 20-jährige angehende Medizinstudent. Seine Aufgaben sind hauptsächlich Kranken- und Rettungstransporte, doch manche FSJ-Teilnehmer werden auch im Gesundheits- und Sozialdienst eingesetzt. Für den Krankentransportdienst muss eine zweimonatige Ausbildung absolviert werden – die gleiche, wie sie alle Zivildiener oder Freiwilligen ableisten. Im Gesundheits- und Sozialdienst werden die jungen Erwachsenen in unterschiedlichen Bereichen – Team Österreich Tafel, Seniorentreff, Betreutes Reisen, beim Aufstellen von Krankenbetten oder im Henryladen – eingesetzt.

„Kann für die persönliche Reife sehr wichtig sein“

Viele FSJ-Absolventen bleiben als Freiwillige erhalten und tragen somit wesentlich zum Rotkreuz-Nachwuchs bei. Seit dem Jahr 2018, als die erste Teilnehmerin eingesetzt wurde, sei die Nachfrage groß und es gibt jedes Jahr mehr Interessenten. Für das Jahr 2022 wurden bereits zwölf Vereinbarungen abgeschlossen. Hollabrunns Bezirksstellengeschäftsführer Günther Wiehart ist sich sicher, dass von einem FSJ einiges für die Zukunft mitgenommen werden kann: „Die Teilnehmer erweitern ihre soziale Kompetenz immens. Sie sind in Kontakt mit älteren und kranken Menschen. Aber auch das eine oder andere Schicksal müssen sie miterleben. So etwas kann für die persönliche Reife sehr wichtig sein.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.