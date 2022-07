Geschwister Schöfmann präsentierten erstmals ihre Weine

Werbung

Was hat Dualität mit Wein zu tun? „Unser ganzes Tun rund um die Produktion geschieht im Prinzip dual oder eben mit dem &-Zeichen, wie es in unserem Logo sichtbar ist“, klärt das sympathische Geschwisterpaar auf.

Das fange schon damit an, dass sie Schwester und Bruder seien und für ihren Weiß- und Rotwein die Reben aus zwei Orten, Retz und Haugsdorf, verwenden. Damit nutzen sie gezielt die unterschiedlichen Bodenverhältnisse für ihre Weinkreationen. Im Retzer Altenberg ist es Granitgrundstein, der für den Grünen Veltliner optimale Bedingungen liefert, und in Haugsdorf der Lössboden für ihren Rotwein, die Cuvée. Beide arbeiten noch Vollzeit in anderen Berufen, aber sie sind in Sachen Weinbau nicht nur familiär vorbelastet, sondern kennen sich mit dem Weinmachen aus.

Als der Opa ihnen das Presshaus überließ …

Laurenz absolvierte die Weinbauschule und ein Praktikum beim Weingut Triebaumer im Burgenland. Anna hat Wein-Business studiert und führt die Geschäfte der Vinea Wachau. Die Idee, mit einem eigenen Wein in die Produktion einzusteigen, war vorprogrammiert. Der richtige Zeitpunkt kam, als Großvater Anton Schöfmann ihnen das Presshaus in der Haugsdorfer Kellergasse überließ.

Mit dem Schritt zurück in die Tradition der Weinproduktion wurden viele Ideen geboren, wie etwa die Belebung der alten Haugsdorfer Kellergasse. Die Geschwister dankten ihren Eltern Christl Schöfmann und Christian Übl, Onkel Toni Schöfmann und Elisabeth Ipp sowie ihrem Großvater Anton sen. Dabei wurde geschmunzelt, als erzählt wurde, dass der Nationalparkdirektor Christian Übl tatkräftig bei der Handlese mitgeholfen und die Trauben „pinzettenartig“ vom Rebstock gezupft habe.

Die Präsentation im Schüttkasten in Retz war perfekt und mit Charme gemacht. Unter den vielen Gratulanten waren Vizeweinkönigin Magdalena Eser, Touristiker Hannes Weitschacher, Michael Vesely vom Genussmarkt Retz und der Retzer Tourismus-Stadtrat Daniel Wöhrer.

