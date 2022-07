Mehr Verkehr: Firma Hengl übernimmt den Steinbruch

Werbung

Für Diskussionen im Gemeinderat sorgte die Neuverpachtung des Steinbruchs in Hofern. Der bisherige Pächter Erwin Fautschek tritt in den Ruhestand und hat sein Unternehmen an die Hengl Mineral GmbH verkauft, die nun den Pachtvertrag für das rund vier Hektar große Areal übernehmen wollte. ÖVP-Finanzstadtrat Roman Langer berichtete von intensiven Vorgesprächen, nach denen ein neuer, auf 25 Jahre laufender Vertrag vorgelegt wurde.

Die Krux an der Sache: Mit bis zu 20.000 Tonnen pro Jahr wird sich die Menge des Abbaus verdreifachen. Mit verstärkter CO₂-Belastung sei laut Langer nicht zu rechnen, da der Abtransport nun – im Gegensatz zu vorher – mit modernen Lkws erfolgt. Die Zahl der Durchfahrten werde sich jedoch sicher verdoppeln. Das oberste Limit des Abbaus wurde mit 50.000 Tonnen jährlich festgelegt. Doppelt so hoch wird indes auch der Pachtzins je Tonne, der an den Kies-Stein-Index gebunden ist. Mindesteinnahmen für die Stadtgemeinde Retz: 10.000 Euro.

Ebenfalls im Vertrag enthalten: Sollte die Firma Hengl einen Bahnanschluss erwirken, wird die Gemeinde diesen politisch, aber nicht finanziell unterstützen.

„Die Sache hat uns unverhofft getroffen, wurde aber sehr ausführlich besprochen. Der angekündigte Normalbetrieb erscheint uns vertretbar“, sagte Grünen-Stadtrat Martin Pichelhofer. Irritierend sei jedoch das Maximum von 50.000 Tonnen. Seine Fraktion hätte Bauchweh, dem zuzustimmen und werde sich daher enthalten.

„Wie reagieren wir, wenn die Grenzen nicht eingehalten werden?“, waren auch für WFR-Stadtrat Felix Wiklicky noch Fragen offen. „Wir werden uns enthalten, weil das Verkehrsaufkommen schon jetzt eine Zumutung ist“, sagt SPÖ-Stadträtin Beatrix Vyhnalek.

Langer räumte ein, dass der größte Teil des Verkehrs wohl über Retz führen werde. Der Vertrag sei von Notar Patrick Schweda geprüft worden.

Beschlossen wurde die Neuverpachtung schließlich nur mit den Stimmen der ÖVP-Mehrheit.

