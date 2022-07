Jüdische Geschichte: „Beste Form gegen Antisemitismus“

Werbung

König ist ein Name, der jedem Retzer geläufig ist: Die Familie führte lange am Hauptplatz ihr Geschäft, das sich zum heutigen Konzern „Alukönigstahl“ entwickelt hat. Als Juden erlebten sie dunkle Zeiten, Josef König überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt und kehrte nach Retz zurück.

„Gelobt sei, der dem Schwachen Kraft verleiht“: Die Geschichte der Juden war im Schüttkasten Retz zu hören, zum historischen Themenabend hatten der Touristenklub Retzer Land-Thayatal mit Obmann Anton Trauner und die Stadtgemeinde geladen. Stadtarchivar Thomas Dammelhart gab in kurz bemessener Zeit einen Einblick in die Retzer jüdische Geschichte: „Man weiß, dass das Ende ein tragisches ist und da ist Retz keine Ausnahme“, sagte er. Patrizia Mantler-Stockinger las aus Tagebuchaufzeichnungen der Familie König. Peter König steuerte persönliche Erinnerungen über seine Familie bei.

Das stieß auf großes Interesse: „Bevor wir angefangen haben, Werbung zu machen, waren wir schon ausverkauft“, berichtete Mitveranstalter Christian Übl. Es sei wichtig, dass es „solche direkten Initiativen“ gibt, befand Ferdinand Trauttmannsdorff. „Das ist beste Form der Bekämpfung des Antisemitismus.“ Der ehemalige Botschafter engagiert sich aktiv für das Holocaust-Gedenken. „Ich hoffe, dass es entsprechende Nachahmer gibt.“

Der Antisemitismus war auch im Retzer Land latent vorhanden oder manifestierte sich in seiner extremen Form. 1338 fand in Pulkau ein Judenpogrom nach einer angeblichen Hostienschändung statt: „Es sollen auch Juden in Retz Opfer gewesen sein“, berichtete Dammelhart. Josefine Löscher hielt in ihren Erinnerungen fest: Juden mussten in einer Reibeaktion Wahlplakate zur Abstimmung über den „Anschluss“ entfernen. Junge Burschen haben sie beaufsichtigt. Fuhrwerksunternehmer Leopold Bruckner verübte Suizid, weil er die Repressalien nicht mehr ertragen konnte.

1938, beim Novemberpogrom, „gab es keine Juden mehr in Retz“, erzählte Dammelhart. Sie wurden deportiert, ermordet oder gelten bis heute als verschollen. „Diese Personen haben niemandem etwas getan, sie fühlten sich als Retzer“, betonte Dammelhart. „Das Sterben wurde den Retzern erst bewusst, als die meisten Juden nicht mehr zurückgekehrt sind.“ Josef König (Peters Großvater) hat 1944 in Theresienstadt für die SS ein Gitter geschmiedet: Das rettete ihm wohl das Leben.

Peter König: „Man hat versucht, zu vergessen“

Peter König dankte Dammelhart mehrmals für seinen historischen Beitrag: „Ich wusste im Detail nicht Bescheid über die jüdische Geschichte in Retz, das ist schon unter die Haut gegangen“, sagte er. „All das war in unserer Familie nie ein Thema“, ergänzte er. „Man hat versucht, zu vergessen.“ Er bereut es heute, dass er „nicht viel mehr gefragt“ hat. Nur manchmal war der Schmerz seiner Großmutter Theresa spürbar, wenn sie ausgerufen hat: „Was kann das für ein Gott sein, der uns so im Stich gelassen hat!“

König selbst wuchs „unbeschwert“ und bei „liebevollen Eltern“ auf: „Ich habe mich in Retz immer wohlgefühlt.“ Die Stadt präsentiere sich ihm „blitzsauber und wunderschön“, stolz könne man auf die Jugend und deren Bildung sein.

Nur wenig erinnert an die Familie König in Retz, wie Dammelhart noch bemerkte. Das nahm Bürgermeister Stefan Lang nach dem Abend mit: Die Stadt werde mit den zuständigen Gremien die Errichtung eines Andenkens der jüdischen Bevölkerung in Retz veranlassen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.