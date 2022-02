Kindergarten: Aus dem Provisorium wird ein moderner Fixstandort

Am Retzer Bildungscampus rund um den Rupert Rockenbauer-Platz soll eine neue Einrichtung im elementarpädagogischen Bereich entstehen. 2015 und 2017 wurde aufgrund der hohen Kinderzahlen ein Kindergartenprovisorium in den Räumlichkeiten der ehemaligen Handelsakademie am Rupert Rockenbauer-Platz errichtet.

„Die Kinderzahlen sind in den letzten Jahren glücklicherweise auf einem hohen Niveau geblieben. Somit soll aus dem Provisorium nun ein fixer Standort werden“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Stefan Lang bei einer Besichtigung vor Ort. Weil man das gesamte Gebäude nach der Sanierung möglichst ausgelastet nutzen möchte, soll auch die Kleinkind-Betreuung der Stadt in die Räumlichkeiten übersiedelt werden. „Dadurch soll eine zeitgemäße moderne Kinderbetreuungseinrichtung entstehen“, erläutert die zuständige ÖVP-Stadträtin Claudia Schnabl.

Projektkosten nun mit 1,2 Millionen Euro kalkuliert

Das in die Jahre gekommene Gebäude soll eine Kernsanierung erfahren. Einen konkreten Plan gibt es bereits. „Das Architekturbüro Litschauer hat jahrelange Erfahrung im Bau und Umbau von Kindergärten beziehungsweise Kleinkindbetreuungseinrichtungen und hat auch uns dabei geholfen, einen Plan zu entwerfen“, schildert Schnabl.

Wichtiger Diskussionspunkt im Gemeinderat war die Finanzierung des Projektes, das ursprünglich mit einer halben Million Euro veranschlagt war. „Es wurde vom Architekten eine genaue Kostenkalkulation in der Höhe von 1,2 Millionen Euro brutto erstellt. Mit Förderungen in den diversen Kindergärten- und Kleinkindbereichen können wir dieses Projekt noch heuer umsetzen“, erläutert ÖVP-Vizebürgermeisterin Eva Heilinger.

Bildungsstadträtin Schnabl hat sich in den letzten beiden Jahren intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt und freut sich sehr über die Zustimmung im Gemeinderat: „Eine familienfreundliche Gemeinde hat für jene sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sorgen, die es der jungen Generation ermöglicht, den Wunsch nach Familie und Kindern zu realisieren und flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten in zeitgemäßen Betreuungseinrichtungen wahrzunehmen.“

Die Umbauarbeiten sollen im Juli und August durchgeführt werden. Für jene Kinder, die sich in der Sommerferienbetreuung befinden, wird in diesem Zeitraum eine provisorische Unterkunft eingerichtet.

„Wir investieren in die Zukunft und das Wohl unserer Kinder“, betont Schnabl.

