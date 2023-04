Kunstschatz am Kalvarienberg wird renoviert

Einen Grundsatzbeschluss hatte es bereits gegeben, bei der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen die Retzer Mandatare nun einstimmig die Renovierung und Wiederherstellung der in die Jahre gekommenen Kreuzigungsgruppe am Kalvarienberg neben der Windmühle.

„Es ist fast 300 Jahre her, dass der Retzer Rauchfangkehrer Majonelli einen Kalvarienberg stiftete und den Eggenburger Bildhauer Jakob Seer mit der Herstellung einer Kreuzigungsdarstellung beauftragte“, schilderte WIR-Stadtrat Felix Wiklicky. Diese Gruppe sei eines der kirchenhistorisch bedeutendsten Denkmäler in Niederösterreich. Bei der letzten Instandsetzung vor mehr als 30 Jahren wurde der damalige Zustand der Figuren durch Schlämmen konserviert, fehlende Teile waren jedoch nicht ersetzt worden.

Bereits 2018 wurden in einem Gutachten in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt die notwendigen Arbeiten festgelegt. Hierfür wurden drei Kostenvorschläge eingeholt. Wiklicky stellte den Antrag, die Firma Peter Asimus aus Waidendorf (Bezirk Gänserndorf) mit den im Gutachten angeführten Arbeiten zu beauftragen.

Erfreulicherweise zeigen Privatpersonen und Vereinigung ebenfalls Interesse und die Bereitschaft, dieses Vorhaben mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. So plant beispielsweise der Rotary Club Geras-Waldviertel am 3. August ein großes Benefizkonzert in der Retzer Klosterkirche. „Den Reinerlös dieser Veranstaltung spenden wir für die Renovierung der Figuren“, teilte der designierte Präsident Johannes Kranner bei einer Besichtigung vor Ort mit.

„Diese und andere Spenden sollen durch ein Kuratorium verwaltet werden, welches jetzt ins Leben gerufen wird“, erläuterte Wiklicky und kündigte an: „Die Besichtigung durch das Bundesdenkmalamt wird in Kürze erfolgen.“

