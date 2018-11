Der Jahreskongress der „Association of European Hotel and Tourism Schools“ (AEHT) ist zugleich der größte Wettbewerb Europas für Tourismusschüler und einzigartig in seiner Art. Die Retzer Tourimusschule erzielte heuer nach 20-jähriger treuer Teilnahme einen noch nie da gewesenen Erfolg: Alle drei Schüler erreichten einen der begehrten Stockerlplätze und brachten somit Medaillen von Leeuwarden (Niederlande) heim ins Weinviertel.

Anna Leeb holte sich Silber im Barista-Bewerb. Natalie Fehringer sicherte sich Bronze im Bar-Contest. Sophie Steinwendtner erkämpfte sich Bronze in der Kategorie Wein. Das ist sensationell: Keine der 160 teilnehmenden Schulen aus 32 Nationen gelang es, dass alle Teilnehmer mit einer Medaille bedacht wurden. Beachtlich ist auch die Tatsache, dass Retz in den letzten 20 Jahren konstant mit Preisen ausgezeichnet wurde.

„Das zeigt die Kontinuität der Ausbildung und erklärt die Nachfrage nach Retzer Absolventen in Gastronomie und Tourismus“, berichtet Fachvorstand Jürgen Kirchner. Er ist stolz auf die talentierten Schülerinnen, die er trainierte und nach Leeuwarden begleitete.

Wer sie persönlich zu ihren Erlebnissen am Wettbewerb befragen möchte, kann dies an den Tagen der offenen Türe am 30. November (13 bis 18 Uhr) und 1. Dezember (9 bis 16) tun.