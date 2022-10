Menschen mit Handicap in Arbeitswelt integrieren

Im Caritas-Shop „Genuss & Co“ am Hauptplatz wurde kürzlich zum dritten Mal die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt gerückt; nur wenige Tage, nachdem genau für diese Rechte in Wien demonstriert worden war. Es fehle immer noch die menschenrechtliche Perspektive in politischen Entscheidungen, leitete Caritas-Leiter Thomas Krottendorfer die Diskussionsrunde ein.

Wie kann es besser gelingen, diese Menschen in den Arbeitsalltag zu integrieren? „Sie setzen sich täglich dafür ein, dass wir die UN-Konvention nicht bräuchten, weil es eine Haltung und ein Selbstverständnis ist“, begrüßte Krottendorfer seine Gäste.

Breite versus wirtschaftlicher Druck. Es gehe darum, konkret zu sagen, was möglich ist, meinte Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss. Auch dank der Caritas komme Bewegung in die Sache. „Es braucht Breite. Dort müssen wir hin“, so Weiss. Das sei in einer nutzenorientierten, schnelllebigen Zeit nicht einfach.

„Da kann ich nur beipflichten“, sagte Günther Hofer. Der erfolgreiche Unternehmer und Pionier im Retzer Land, was die Ermöglichung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung betrifft, beschrieb die Firmensituation: „Wir stehen wirklich unter Druck. Es ist irre, das da abgeht.“ Viele Betriebe suchen komplette, „fertige“ Mitarbeiter. Es fehle die Zeit, Mitarbeiter auszubilden.

„Der Druck auf die Wirtschaft steigt. Die Geschwindigkeit ist ein Thema. Du sollst als Mitarbeiter gleich alles können und schnell auf 100 Prozent sein“, bestätigte AMS-Leiter Peter Kirchner. Das mache es für Menschen mit Behinderung noch ein Stück schwerer, sich in einem Betrieb zu etablieren.

Jobcoaching versus Online-Portale. Die Wirtschaft dürfe man damit nicht alleine lassen, warf Maria Strobl, Caritas-Bereichsleiterin der Beruflichen Integration, ein, „der Konsument verlangt ja nach der Geschwindigkeit“. Es gebe Leistungen wie das Jobcoaching, das etwa für ein halbes Jahr bei der täglichen Arbeit unterstützend dabei sein kann. Oft seien aber schon die Online-Portale eine große Barriere für Menschen mit besonderen Bedürfnisse, sodass eine Arbeitsanbahnung erst gar nicht zustande kommt.

Interessenvertreter Jürgen Dienstbier – er lebt in einem Caritas-Wohnhaus und entscheidet in wichtigen Angelegenheiten im Leitungsteam der Region Weinviertel mit – brachte unter anderem das Thema der Bezahlung aufs Tapet. Der Begriff „Taschengeld“, das Klienten für ihre Arbeit erhalten, sollte der Vergangenheit angehören.

Hilft neue Work-Life-Balance? „Wir sind Zeugen eines Wandels“, sprach Weiss einen Generationenwechsel an, aber auch eine – mitunter durch Corona – geänderten Einstellung gegenüber der Arbeit. Das biete jedoch die Chance, sich von starren Strukturen zu entfernen – und damit gleichzeitig neue Chancen für Menschen mit Beeinträchtigungen, „wenn ich nicht 40 oder 50 Stunden pro Wochen leisten muss“, so der BH-Chef. Die Work-Life-Balance stehe zurecht im Vordergrund. „Arbeit erzeugt ja auch Selbstzweck; sie gibt mit Bestätigung, Wertschätzung. In einem flüssigeren System bieten sich viel mehr Möglichkeiten“, sinnierte Weiss.

Doch es fehlen die Köpfe am Arbeitsmarkt, argumentierte Hofer. Eine reduzierte Arbeitswoche sei eine Challenge: „Ist das unser Lebenselixier in Zukunft? Wie wird man das kalkulieren? Wie wird man die Ware verkaufen können? Da kommt viel auf uns zu.“

„Barrieren entstehen im Kopf“. Franz Weber, Manager beim SC Retz, meldete aus dem Publikum zu Wort und schwärmte davon, wie viel man von den Menschen mit besonderen Bedürfnissen zurückbekommt. 20 bis 25 Caritas-Klienten würden jedes SCR-Match besuchen. Und es sei an der Zeit, das Specia-Needs-Team nach der Corona-Pause wieder aufleben zu lassen.

„Die Zeit der Ausbildung kann für Menschen mit Behinderung nicht lange genug dauern“, meinte Maria Breindl, Direktorin der Allgemeinen Sonderschule und der Landessonderschule in Hollabrunn. Seitens des AMS gebe es viel Offenheit und Unterstützungsbereitschaft. „Barrieren entstehen im Kopf. Da ist sehr, sehr viel Arbeit notwendig. Wir befinden uns in einem Prozess, aber der Weg vor uns ist noch sehr weit“, so Breindl. Sie berichtetet außerdem von positiven Erfahrungen in Bezug auf das inklusive Event „Fun 4 all“ in Hollabrunn. Hier seien ihr die Türen bereitwillig geöffnet worden. „Da bin ich stolz auf die Hollabrunner und den Bezirk.“

Noch viel Luft nach oben. Dennoch müsse am Arbeitsplatz noch viel passieren. Hier seien ihr Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen ein großes Anliegen. „Es macht mich traurig, dass 80 Prozent von ihnen nicht in Arbeitsprozess eingegliedert werden können und wünsche mir Aufklärungsbereitschaft“, sagt Breindl. Es seien kleine Schritte, die zum Ziel führen. Die Mitbegründerin des Behindertenhilfe-Vereins Sonnendach in Hollabrunn strich außerdem den Wert von Tagesheimstätten hervor: „Es kommt immer der Zeitpunkt, wo es wichtig ist, sich vom Elternhaus zu lösen. Die jungen Erwachsenen fühlen sich hier sehr wohl.“

„Man stellt sich oft manches viel komplizierter vor, als es im Endeffekt ist“, schloss Thomas Krottendorfer die Runde. Niederschwellig würden sich viele Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung bieten, ins Berufsleben einzusteigen. Der Caritas-Leiter kündigte die nächsten Termine an: einen Regionsabend auf der Laaer Burg mit Erwin Pröll und Caritas-Präsident Michael Landau am 3.11.; den „Purple Light Up Day“ am 3.12., der auf die Rechte von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen soll; sowie eine weitere Gesprächsrunde im Genuss & Co. am 13. Dezember.

