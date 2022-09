Möglichkeiten für die letzte Meile beim Mobilitätsfest

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Beim Bahnhof fand vergangenes Wochenende das Mobilitätsfest der Region Weinviertel statt: Aktive Mobilität (Rad- und Fußverkehr), E-Mobilität und Energie sowie öffentlicher Verkehr standen dabei im Vordergrund.

Das Mobilitätsmanagement Weinviertel hatte mit der Klimamodellregion Retzer Land und der Stadtgemeinde Retz ein buntes Programm zum Mitmachen und Ausprobieren auf die Beine gestellt. Beratung und Information gab es von der Energie- und Umweltagentur, Radland Niederösterreich, den ÖBB und vielen mehr sowie eine Ausstellung zu „100 Jahre Niederösterreich – Mobilität heute und damals“. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Stadtkapelle Retz.

Den Höhepunkt bildete die Neueröffnung des Bahnhofs mit der P&R-Anlage. „Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Bürgern täglich an der Mobilität von morgen, sei es als Klimamodellregion oder Mobilitätsgemeinde. Das erfordert hohe Leistungsbereitschaft, viel Herzblut und oft genug auch einen langen Atem. Die Gemeinde fungiert hier als Mobilitätsdrehscheibe mit vielen Angeboten für die letzte Meile“, betonte Bürgermeister Stefan Lang.

Die Gesamtkosten für die Anlage belaufen sich auf 2,275 Millionen Euro, die Stadtgemeinde Retz war mit einem Betrag von 575.000 Euro beteiligt. „Das ist viel Geld, aber gut eingesetzt“, betonte Lang und dankte KEM-Manager Gregor Danzinger und Christoph Weber von der NÖ.Regional GmbH für die Organisation.

Zum Abschluss des offiziellen Teils segnete Stadtpfarrer Clemens Beirer die neu geschaffenen Einrichtungen. Dann schwang sich der sportliche Hochwürden aufs Rad und fuhr zum nächsten Termin. Übrigens: Die nächsten Mobilitätsfeste finden am 17. September in Pfaffstätten und am 1. Oktober in Purkersdorf statt.

