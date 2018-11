Retz galt nicht immer als Tourismusstadt, dafür brauchte es Menschen, die Initiativen setzten. Einer von ihnen war Karl Mrvka. Dass er der erste Tourismuschef wurde, ist auf ein regelmäßiges Gabelfrühstück zurückzuführen.

Die Retzer Geschäftstreibenden trafen sich oft in den Vormittagsstunden. „Die Unternehmerrunde hat debattiert, was in Retz unbedingt geschehen muss“, erzählt Mrvka. Drei Schwerpunkt haben sich herauskristallisiert: die riesige Unterkellerung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ein Hotel zu bauen und den trockengelegten Retzer See zu aktivieren. Wer soll das aber machen?

Stadt sprang nicht auf, ein Verein musste her

Die Unterstützung seitens der Stadtgemeinde war kaum gegeben, deswegen entschied 1976 die Runde: „Wir werden einen Verein gründen.“ Schnell war klar, wer Obmann werden sollte: Mrvka, der als Messerschmied tätig war und Stahlwaren erzeugte. Er zog mit seiner Frau Elfriede in den 1950er Jahren von Wien nach Retz, kaufte eine kleine Schmiede in der Lehengasse, später die beiden Nachbarhäuser, und baute für Familie und Firma ein neues Gebäude auf.

Die Spitze der Retzer Gesellschaft war im Verein zur Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr der Stadt und Umgebung vertreten. Mrvka erinnert sich an Baumeister Walzer, die beiden Notare Leisser und Schneider, den Bahnhofsvorsteher Trimmel. „Wir haben auch die rote Reichshälfte eingebunden.“

Hände durch ein Loch im Kellersand gereicht

„Das erste Projekt haben wir gleich in Angriff genommen, nämlich dass wir den Keller zeigen müssen“, führt der frühere Obmann aus. Man begann zu graben; trotz Presslufthammer benötigte man den ganzen Winter für eine 30 Meter lange Röhre, die zwei andere miteinander verband.

Möglich war damit die Schaffung des Eingangs bei der Volksbank. „Einer meiner schönsten Tage war, als wir auf einer Ebene zusammengekommen sind und uns durch das Loch die Hände reichten“, strahlt Mrvka bei dieser Erinnerung.

Keller-Eingang war plötzlich versperrt

Nicht immer ging alles glatt: Nicht alle Besucher amüsierten sich damit, dass sie mit Strohhüten ausstaffiert wurden. Es kam zu Streitereien, wenn ein 56er-Kopf keinen 59er-Hut haben konnte. Mrvka verwarf seine Idee wieder. 20 Zentimeter Wasser standen im Keller nach einem Rohrbruch, das schnell weggepumpt werden musste. Und: „Ein weiterer schwarzer Tag war, als das Schloss beim Eingang gewechselt war.“

Mrvka wollte gerade eine Führung beginnen und stand vor verschlossener Pforte. Er bat die Besucher, auf seine Rechnung in die Konditorei zu gehen, während er nach einer Lösung suchte. „Der Besitzer des Kellereingangs hat das getan, weil er verunglimpft wurde.“ Ein klärendes Gespräch mit ihm brachte die Sache wieder ins Lot.

Millionen Menschen sahen Erlebniskeller

„So sind wir langsam dem 500.000-sten Kellerbesucher entgegengegangen“, zieht der Retzer grundsätzlich positiv Bilanz. „Heute stehen wir bei 1,2 Millionen Menschen.“

Der Verein unterstützte in den 1990er Jahren zudem stark die Errichtung des Hotels: Er beteiligte sich damals mit 500.000 Schilling an der Gesellschaft. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir über so viele Betten verfügen.“ Gestartet wurde mit 15 Gästebetten.

Keine Einigung mit den Besitzern gefunden

Die Reaktivierung des Retzer Sees, der trockengelegt wurde, blieb aber unerfüllt. Die Kleinparzellen in den „Krautgärten“ ist die eine große Besitzergruppe, der andere Teil gehört der aus einem Adelsgeschlecht stammenden Familie Gatterburg. „Ich wollte die Krautgärten mit der Gemeinde als geschlossene Fläche kommassieren“, erzählt Mrvka. Schwierig war, eine Einigung zu finden. Die Grundeigentümer hätten das 20-fache Geld verlangt. „Meine Kräfte waren am Ende.“

Viele andere Akzente wurden dafür geschaffen, vom Aufstellen eines Riesenfasses in Unternalb über Gewinnspiele, damit man in Retz einkauft, bis zur Finanzierung der Beleuchtung am Hauptplatz.

„Der Obmann soll sich selbst hineinstellen“

Mrvka war zehn Jahre im Gemeinderat aktiv und als Finanzstadtrat tätig. Als Weinviertels Tourismuschef in Poysdorf versuchte er, den Radtourismus durch die Kellergassen zu fördern – mit einem Ziel: „An jedem Wochenende soll ein anderer Keller offen haben.“ Gerade anfangs seien aber die Trifte zu wenig bekannt gewesen. „Den ganzen Tag ist niemand gekommen“, erzählt Mrvka. „Man hat dann zu mir gesagt: Der Obmann soll sich selber hineinstellen“, lacht er darüber.

Der Retzer trat mit Anfang 60 seinen Ruhestand an. Acht Angestellte waren in seinem Betrieb tätig und Stahlwaren wurden bis nach Südafrika exportiert. „Ich habe meinen Beruf geliebt, aber wie die Chinesen auf den Markt gekommen sind, hatte ich schwarz gesehen. Und ich hatte recht: Von 22 Messerschmieden in Niederösterreich sind nur noch drei geblieben.“

Schmied-Dynastie ging mit Sohn zu Ende

Sein Großvater, in Moravské Budějovice geboren, zog nach Wien, um 1904 eine Messerschmiede zu gründen; seitdem gingen vier Generationen in der Familie dem Handwerk nach. Mrvkas Sohn war der letzte. „Unsere Dynastie hat aufgehört.“ Als er in Retz sein Geschäft aufbaute, waren sieben Bäcker, elf Schuster und drei Schneider aktiv.

Sein Herz schlägt nach wie vor für Retz. Mit Erreichen seines 70. Lebensjahres legte er seine Funktionen als Tourismuschef in Retz und im Weinviertel zurück. Karl Wilfing rückte in Poysdorf nach, Reinhold Griebler in Retz. „Tüchtige Nachfolger“, resümiert Mrvka. Wirtschaft und Tourismus waren in seiner Zeit vereint, heute setzen sich verschiedene Vereine dafür ein. „Mir ist wichtig, dass für Retz etwas getan wird, egal aus welcher Richtung und welcher Partei“, betont er. „Jede Initiative ist zu begrüßen.“

Karl Mrvka ist heute 93 Jahre, lebt mit seiner Frau in seinem Haus in der Lehengasse, hat zwei Kinder, drei Enkelkinder und zwei Urenkeln. Er feierte erst Eiserne Hochzeit und findet beim Garteln Freude, wenn er dem Gedeihen der Paradeiser zusehen kann.