Retz, Mühlbach Sperrstunde für zwei Nahversorger

Lesezeit: 2 Min GR Günter Rapp RS Romana Schuler

Ihr Geschäft "Brot & So" in der Retzer Znaimerstraße schließt Ende Mai. Wohin es Christina Fischer und Dietmar Krenn dann zieht, verraten sie noch nicht. Foto: Romana Schuler

D as Retzer Geschäft „Brot & So“ wechselt den Standort. In Mühlbach liegt „Ball bei Firma Kiennast“. Angelika Zanitzer schloss ihre Gemischtwarenhandlung in Mühlbach mit Ende April.

Das erst letztes Jahr eröffnete Geschäft „Brot & So“ samt eines kleinen Cafés der Unternehmer Christina Fischer und Dietmar Krenn in der Retzer Znaimerstraße 15 wird Ende des Monats schließen. „Wir haben uns dafür entschieden, weil der bisherige Standort für uns nicht wirklich ideal ist“, erklären die Betreiber auf Nachfrage der NÖN. Wohin sie mit ihrem Brotladen ziehen, wollen sie noch nicht verraten, weil sie noch in Verhandlungen stehen. Während es in Retz, der zweitgrößten Stadt des Bezirks, noch viele weitere Einkaufsmöglichkeiten gibt, steht Mühlbach seit der Schließung der Gemischtwarenhandlung von Angelika Zanitzer Ende April ohne Nahversorger da. Die Betriebskosten waren letztlich ausschlaggebend. Der Mietvertrag zwischen dem Hauseigentümer und Nah & Frisch Kiennast aus Gars am Kamp läuft allerdings noch ein Jahr. „Der Ball liegt also bei Firma Kiennast“, sagt Hohenwarth-Mühlbachs Bürgermeister Martin Gudenus. „Ein Gemeindekaufhaus, das direkt von uns betrieben wird, kommt bestimmt nicht infrage.“ In Mühlbach werden Einkaufsfahrten angeboten Man sei aber auch seitens der Gemeinde ständig auf der Suche nach einem neuen Betreiber für das Geschäft. Derzeit gibt es eine Verkaufsstelle für Backwaren im Zemlinger Gasthaus Berger. Zudem kommen einige Bäcker in die Ortschaften und auch ein Fleischer macht dreimal pro Woche seinen Fahrverkauf. Vom Dorferneuerungsverein Mühlbach wird als Nachbarschaftshilfe angeboten, für Mitbewohner, die keine eigene Fahrgelegenheit haben, Einkaufsfahrten zu organisieren oder Einkäufe außerhalb des Gemeindegebietes zu tätigen. Hier ist vor allem Bürgermeistersgattin Marilise Gudenus sehr aktiv. Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

