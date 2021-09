Einmal pro Woche, nämlich am Freitag von 17 bis 19 Uhr, war die Teststraße der Stadtgemeinde Retz im Turnsaal der Retzer Mittelschule geöffnet.

Vergangenen Freitag, 27. August, war der letzte Tag der Teststraße: „Der Hauptgrund, warum wir uns für die Schließung entschlossen haben, ist, dass die Zahlen der Personen, die zur Testung kommen, stark zurückgehen“, erklärt Vizebürgermeister Stefan Lang im NÖN-Gespräch. Die Entscheidung wurde auch deswegen getroffen, weil es in der Weinstadt zum Glück eine gute Alternative zur Teststraße gibt: „In der Apotheke kann man sich gegen Anmeldung weiterhin auf Corona testen lassen“, betont Lang.

Weniger Freiwillige für weiteren Betrieb

Weitere Gründe, warum die Teststraße mit August ausläuft, sind der Umstand, dass der Unterricht in der Schule wieder beginnt, und auch, dass die Motivation der Freiwilligen ebenfalls zurückgehe, wie Lang bemerkt. „Ohne deren Unterstützung wäre der Betrieb überhaupt nicht möglich gewesen“, ist der Retzer Vize-Chef dankbar, dass 105 Helfer des Roten Kreuzes, der Freiwilligen Feuerwehren und Privatpersonen stolze 2.811 Stunden geleistet haben.

Insgesamt war die Teststraße in Retz 54 Tage geöffnet, 27.139 Testungen wurden durchgeführt. Der Standesbeamte Max Filipsky war an fast allen Testtagen für die Organisation verantwortlich. Der Vizebürgermeister dankte ihm sowie allen Helfern im Namen der Stadtgemeinde für ihren langen Einsatz in einer schwierigen Zeit.

Kostenlose Covid-19-Testungen in der Apotheke „Zum weißen Engel“ sind gegen Terminvereinbarung weiterhin möglich:

apotheken.oesterreich-testet.at/#/registration/start , 02942/2287.