Läuft alles nach Plan, produziert die Anlage, die dort am Kalvarienberg errichtet wird, genug Strom, um die Versorgung des Heurigens sowie des Weinbaubetriebs zu bewältigen. Wird überschüssiger Strom produziert, fließt er direkt in das Netz des Pionier-Unternehmens eFriends und damit zu anderen Haushalten, die an dem Projekt teilhaben wollen.

