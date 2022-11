Neue Vizechefin: Verstärkung für das Pflege- und Betreuungszentrum

Das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Retz hat seit Anfang November mit Marion Schnötzinger eine neue Bereichsleiterin für Management, Wirtschaft & Support. Sie fungiert nun außerdem als stellvertretende Direktorin.

Marion Schnötzinger ist gebürtige Retzerin und hat hier ihre Schullaufbahn begonnen. Ihr Berufsweg führte sie zuerst in die Diätologie – einen Beruf, den sie einige Jahre unter anderem in Kur- und Rehabilitationszentren ausgeübt hat. Nach dem berufsbegleitenden Studium „Management von Gesundheitsunternehmen“ an der FH Krems hat sie 2020, also mitten in der Corona-Krise, im PBZ Eggenburg als Bereichsleiterin für Management, Wirtschaft & Support sowie als stellvertretende Direktorin begonnen.

In ihrer Heimatstadt stellt sich Schnötzinger jetzt als Nachfolgerin von Michaela Steinhofer einer neuen Herausforderung: „Zu meinen Aufgaben werden das Bewohnermanagement und die Bearbeitung der Personalagenden des gesamten Hauses gehören“, erklärt sie. In der Küche, Haustechnik, Reinigung und Wäscherei steht sie den jeweiligen Abteilungsleitern unterstützend zur Seite und ist das Kommunikationsglied zur obersten Führung.

Direktor Horst Winkler und die Pflege- und Betreuungsleiterin Betina Rauscher hießen die neue Kollegin herzlich willkommen.

Rollstuhlschaukel präsentiert. Anlässlich eines Besuchs von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wurde die neue Rollstuhlschaukel im Garten präsentiert. Sie soll den Bewohnern, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, entspannte und glückliche Momente bescheren, so die Landesrätin. Das PBZ Retz bietet 110 Menschen, die einer Betreuung und/oder Pflege bedürfen, ein Zuhause. Zu jeder der drei Wohngruppen gehört ein gemeinsames Wohnzimmer. Ein integrierter Kinderspielplatz ermöglicht Begegnungen zwischen Jung und Alt und wird ebenso gerne besucht wie das am Areal befindliche Tiergehege.

Eine wichtige Komponente der Betreuung ist die Miteinbeziehung der Angehörigen und Bezugspersonen. Sie haben das Gefühl, etwas beitragen zu können, ein Gefühl des „Miteinander“ entsteht.

