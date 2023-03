Neuer Kindergarten: Baustart nach Ostern

Am Retzer Bildungscampus rund um den Rupert-Rockenbauer-Platz entsteht eine neue, moderne Bildungseinrichtung im elementarpädagogischen Bereich. Also dort, wo in den Jahren 2015 und 2017 aufgrund der hohen Kinderzahlen ein Kindergartenprovisorium in den Räumlichkeiten der ehemaligen Handelsakademie errichtet worden war.

Die Kinderzahlen sind in den letzten Jahren – zur Freude der Stadtgemeinde – auf einem hohen Niveau geblieben und somit soll aus diesem Provisorium nun ein fixer Standort werden. Und weil man das gesamte Gebäude nach einer entsprechenden Sanierung und einem Umbau möglichst ausgelastet nutzen möchte, soll auch die Kleinkindbetreuung, die momentan in einem angemieteten Gebäude der Pfarre in der Wieden untergebracht ist, in die Räumlichkeiten am Rockenbauer-Platz übersiedelt werden.

Das Projekt sollte bereits im letzten Jahr umgesetzt werden. Aufgrund der hohen Auslastung der Baubranche musste der Umbau jedoch auf dieses Jahr verschoben werden. Doch nun steht dem Vorhaben nichts mehr im Wege. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. Februar die Auftragsvergabe der Umbauarbeiten einstimmig beschlossen.

„Das Architekturbüro Litschauer hat die Ausschreibung des Umbaus durchgeführt, auch einheimische Firmen wurden zur Angebotsabgabe eingeladen, den Zuschlag bekommen hat der Bestbieter der einzelnen Gewerke“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Stefan Lang.

Ausreichend Platz für alle Kinder ab 2 Jahren

Für ihn ist es wichtig, die Änderung des Kindergartengesetzes durch das Land NÖ im November 2022 entsprechend erfüllen zu können. Denn diese bedeutet, dass es ab September 2024 bereits für Zweijährige einen Kindergartenplatz geben muss.

„Diese Gesetzesänderung können wir durch die Errichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe im Rahmen der Umbauarbeiten sehr gut umsetzen, der Platz dafür ist vorhanden, dadurch wird es uns möglich sein, allen Kindern der Stadtgemeinde Retz ab ihrem zweiten Geburtstag einen Kindergartenplatz in einem unserer Kindergärten anbieten zu können“, zeigt sich die zuständige Stadträtin Claudia Schnabl zufrieden.

„Wir investieren hier einen Nettobetrag von rund 1,4 Millionen Euro in die Zukunft unserer Kinder, weil es uns wichtig ist, dass bereits die Kleinsten optimal betreut werden können“, betont Lang.

Aufgrund der derzeitigen Förderrichtlinien rechnen die Stadtverantwortlichen damit, rund eine Million Euro an Bundes- und Landesförderungen lukrieren zu können.

Alte Tourismusschulen als Ausweichquartier

Die Umbauarbeiten sollen bereits nach Ostern starten und bis in den Herbst andauern. Als Ausweichquartier für die zwei bestehenden Kindergartengruppen steht das ehemalige Gebäude der Retzer Tourismusschulen am Seeweg zur Verfügung.

„Wir können für die Kinder am Seeweg ein großzügiges Quartier für die Zeit des Umbaus einrichten. Neben Gruppenräumen und Speiseraum stehen der große Turnsaal und ein Außenbereich zur Verfügung“, erläutert Schnabl und ist überzeugt: „Die Kinder werden sich sehr wohl fühlen und können in Ruhe ihre Kindergartenzeit abseits der Umbauarbeiten genießen und im Herbst den neu renovierten Kindergarten beziehen.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.