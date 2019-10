Nach den Turbulenzen rund um die „Unterhosen-Affäre“ kündigte die SPÖ eine Neuaufstellung in Retz an. Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag hat man diese prompt und einstimmig umgesetzt. Gemeinderat Bernhard Globisch wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden und Gemeinderätin Beatrix Vyhnalek zu seiner Stellvertreterin gewählt.

Die bisherige Vorsitzende, Stadträtin Elisabeth Germann, die die Affäre ins Rollen gebracht hatte, verkündete ihren Parteigenossen, per 31. Oktober alle ihre politischen Ämter zurücklegen zu wollen.

Bei der kommenden Gemeinderatswahl im Jänner soll dann Beatrix Vyhnalek die Liste anführen. Die weitere Reihung stehe noch nicht genau fest, doch Globisch werde voraussichtlich erst auf Platz 4 oder 5 antreten. Als deutscher Staatsbürger kann er der Gemeindeordnung entsprechend nämlich nicht Stadtrat werden; trotzdem vorne zu kandidieren, fände der 32-Jährige „den Wählern gegenüber nicht fair“.