Seit 2016 ist Leben eingekehrt in die Hölzelmühle am Ortsende von Retz. Doris und Manfred Hauser haben die ehemalige Waldschenke und „Kracherlerzeugung“ sorgsam renoviert und wieder für Gäste geöffnet. Von Mai bis September gibt es nun einen Buschenschankbetrieb im Salettl, im restlichen Jahr bieten „Kuchl und Gschäft“ regionale Produkte und Verpflegung für Besucher.

„Begonnen haben wir damit unser eigenes Obst zu verarbeiten“, erzählt Doris Hauser. Zahlreiche alte Obstsorten waren vorhanden und werden nun in der hauseigenen Destillerie von Manfred Hauser zu verschiedensten Sorten von Gin, Wodka und Edeldestillaten verarbeitet. Auch Cider und diverse Fruchtsäfte produzieren die Hausers selbst.

Damit sich die Gäste besonders wohlfühlen, ist auch häufig für Musik gesorgt. So unterhielt Singer-Songwriter Gerald Etzler mit seiner Gitarre beim Frühlingsmarkt am Osterwochenende die Besucher. Doris Hauser gesellte sich in einer freien Minute dazu und sang ein Lied ihrer demnächst erscheinenden CD. Ähnliches plant sie auch in Zukunft in der Hölzelmühle zu veranstalten.

„Am Montag soll es einen Stammtisch geben, wo Musiker ungezwungen mit ihren Instrumenten vorbeikommen und gemeinsam jammen“, hofft sie so noch mehr Gleichgesinnte in der Region kennenzulernen. Denn nach vielen Jahren in einem stressigen Job will Manfred Hauser gemeinsam mit seiner Frau in der Hölzelmühle jetzt dem folgen, was ihnen das Leben zeigt. „Da gehört die Musik für mich einfach dazu“, erklärt die vielseitige Wirtin.