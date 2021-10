Lärmbelästigung: Mehr als Trial im Freizeitzentrum

Von Weinbergen umgeben, befindet sich in Obernalb das Freizeitzentrum Retz, mit einem Steinbruch als Zentrum. „Bei Veranstaltungen ist das unser Campingbereich. Die Strecken für Trial und die anderen Tätigkeiten sind in und um den Steinbruch verteilt“, erzählt Vereinsobmann Franz Höfer bei einem Lokalaugenschein.

Neben der Trial-Strecke, die sich auf dem etwa sechs Hektar großen Areal befindet, werden vom Verein auch andere Sportarten angeboten. „Früher hatten wir viele Junge, die zum Discgolf und Bogenschießen gekommen sind. Das hat leider aufgehört, aber wir schauen, dass wir wieder Kinder und Jugendliche begeistern können. Da haben wir heute ein paar zum Schnuppern da“, erzählt Höfer.

Der Vorschlag, am Sonntag nur bis 14 Uhr zu fahren, kam vom Verein.“

Franz Höfer Obmann Freizeitzentrum Retz

Im Hintergrund sind ebendiese Kinder zu hören, die im steinigen Gelände unterwegs sind und versuchen, Körbe mit Discs (Frisbees) zu treffen. Auf die Frage nach Anrainerbeschwerden bei den Trial-Trainings zeigt sich der Obmann bedrückt. „Ja, natürlich machen die Motoren Geräusche, aber dieses Jahr war es ohnehin sehr ruhig. Letztes Jahr hatten wir wegen Corona gar keinen Betrieb“, erklärt der Obernalber und blickt über den Steinbruch.

Trial-Fahrer, die hier trainieren, halten sich laut Höfer an die Begrenzungen des Areals. Jene, die außerhalb des Geländes fahren, seien keine offiziellen Benützer des Freizeitzentrums. „Klar fahren außerhalb auch welche. Aber das kann ich nicht kontrollieren“, meint er zum Vorwurf, dass Verein und Gäste Spaziergänger im angrenzenden Gebiet gefährden würden.

Der Obmann erzählt weiter von zusätzlichen Grundstücken, die zum Areal gehören, aber nicht befahren werden. „Das eine Stück grenzt direkt an die Bewohner unten am Berg. Da fahren wir aus Rücksicht nicht, damit sich keiner gestört fühlt, auch wenn wir es eigentlich dürften.“

Im Gespräch klärt Höfer auf, warum er bei der letzten Anfrage der NÖN verhalten reagiert hatte. „Ich hab‘ Sie da einfach verwechselt“, erklärt er und zeigt eine schriftliche Vereinbarung, die vor dem Sommer an den Bürgermeister ging. „Wir haben uns mit den betroffenen Anrainern zusammengesetzt. Der Vorschlag, dass wir am Sonntag nur bis 14 Uhr fahren, kam von unserem Verein. Das wurde bei einer Versammlung so beschlossen.“

Dass das Thema nun wieder für Wirbel sorgt, enttäusche ihn. „Wir haben das schon vor den Sommermonaten beschlossen und es dauerte bis letzte Woche, dass die Betroffenen beim Bürgermeister waren“, ärgert sich der Obmann.

Der Verein bot jedenfalls an, die Fahrzeiten an Sonntagen von Mai bis September zu beschränken. „Wir sind ein Freizeitzentrum. Da kommen die Leute vor allem am Wochenende. Keiner fährt stundenlang her, wenn er dann nicht den ganzen Tag nutzen kann. Trotzdem waren wir zu dieser Einigung bereit.“