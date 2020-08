Parfumfläschchen im Wert von mehr als 750 Euro stahl ein 26-jähriger Tscheche am 13. März dieses Jahres in der Retzer Bipa-Filiale. Als er am 20. April wiederkam, erkannten ihn die Verkäuferinnen und er wurde von der Polizei auf frischer Tat ertappt.

Weil er sich seiner Festnahme widersetzen wollte, musste er sich nun am Landesgericht Korneuburg wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und räuberischen Diebstahls verantworten.

„Ich bin nur weggelaufen“, beteuerte der Mann vor Richterin Lydia Rada. Einer der beiden Polizisten, die ihn vor dem Geschäft abgepasst hatten, hätte ihn daraufhin zu Boden gerissen. Zu dritt sei man dann auf der Straße gelandet und es wurden ihm Handschellen angelegt. Widerstand habe er schließlich keinen mehr geleistet.

„Stimmt es, dass sie bei Betreten der Arrestzelle einen Schwächeanfall vorgetäuscht haben?“, wollte die Richterin wissen. „Mir war wirklich schlecht“, erklärte der Angeklagte, der in seiner Heimat nach insgesamt zehn Verurteilungen bereits fünf Jahre im Gefängnis abgesessen hatte, erst Ende Februar enthaftet worden war und zu den Diebstählen geständig war. Die Beute habe er um 200 Euro weiterverkauft.

Eine Verkäuferin sagte aus, dass sie den Dieb auch durch ein markantes Tattoo wiedererkannt hatte. Sie verständigte sofort die Polizei und beobachtete dann die Festnahme, die etwa 20 Meter vom Geschäft entfernt erfolgte. Es habe ein Gerangel gegeben, nachdem der Täter flüchten wollte, bestätigte die Frau.

Die Polizisten erklärten im Zeugenstand, dass sich der Verdächtige heftig gewehrt habe („Allein hätte ich’s nicht geschafft.“). Allerdings nicht so heftig, dass die Parfums im Wert von mehr als 500 Euro, die er in einen Gummizug in seiner Jacke gesteckt hatte, beschädigt worden wären. Die Ware konnte zurückgegeben und verkauft werden. Ob es einen Stoß gegen einen der Beamten gab, konnte nicht klar erörtert werden.

Zum räuberischen Diebstahl fällte der Schöffensenat schließlich einen Freispruch. Für den gewerbsmäßigen Diebstahl und den Widerstand setzte es eine zweijährige Haftstrafe. „Das kann ich akzeptieren“, meinte der Tscheche, der 2012 erstmals straffällig geworden war und mit seinem jungen Alter nun weitere Zeit hinter Gittern verbringen wird.