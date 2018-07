„Des Weges Mühsal fühle ich nicht mehr, vergessen sind alle Schrecken, die Gefahren des Meeres.“ Das Zitat ist keine Schilderung eines Flüchtlings nach der Überfahrt über das Mittelmeer. Es ist ein Auszug aus dem Libretto zu dem am Donnerstag in der Retzer Stephanskirche aufgeführten szenischen Oratorium „Die Pilger“ von Johann Adolph Hasse.

Und so aktuell die Bezüge in diesem sakralen Werk sind, so sehr betonte Alexander Löffler beim Empfang vor der Premiere im Retzer Hotel Althof die Aktualität des Stoffes. In seiner Rede zeigte der Intendant Haltung und vertrat vehement den Geist der Aufklärung und die Werte der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

Löffler bei seiner kämpferischenEröffnungsrede. | Pfeiffer

Dass es sich dabei nicht um Lippenbekenntnisse handelt, beweist ein Blick auf das Literaturprogramm des Festivals, das die Themen Migration und Integration in den Vordergrund stellt.

In Hasses szenischem Oratorium treffen im heutigen Jerusalem Pilger aus aller Welt zusammen. Jeder von ihnen strebt aus anderen Gründen in die Stadt, in der sich viele Kulturen der Antike und Moderne sowie drei Weltreligionen begegnen. Was allerdings alle Pilger eint, ist die Hoffnung, durch das Nachvollziehen der Passion Christi Antworten auf ihre Sinnsuche zu finden.

Retz hat mit der Wahl dieses Werks wieder eine Preziose der Musikgeschichte dem Vergessen entrissen. Kein kleiner Verdienst, stellt das Oratorium die Regie doch vor veritable Schwierigkeiten. Das Stück provoziert geradezu mit seiner Handlungsarmut.

Regisseurin entreißt dem Werk auch komische Momente

Umso mehr lässt der Premierenabend staunen über die Kurzweiligkeit der Aufführung und Regisseurin Monika Steiner entreißt dem Werk sogar komische Momente.

Möglich wird das in erster Linie durch den Schauplatz der Produktion, die St. Stephanskirche. Die Musik Hasses ist von einer Frische und einem Wohlklang und lässt die Entstehungszeit des 18. Jahrhunderts ob ihrer Unmittelbarkeit fast vergessen. Die Akustik des sakralen Raumes trägt maßgeblich zur musikalischen Wirkung bei. Wie der Chor, der in manchen Momenten tatsächlich engelsgleichen Klang in himmlische Sphären schweben ließ.

Andreas Schüller als Musikalischer Leiter hat formidable Arbeit gemacht. Das zeigt sich auch am Ensemble Continuum, das als Orchester kaum einen schöneren Klangteppich für die Sänger hätte knüpfen können.

Die Solisten des Abends sind treffend besetzt – Manuela Leonhartsberger sticht in ihrer Hosenrolle als Albino heraus – und fügen sich mit ihrer kultivierten Gesangskultur bestens in das Gesamtkunstwerk ein. Ursula Langmayer war schon letztes Jahr ein großer Trumpf der Retzer Produktion und beeindruckt auch heuer. Counter-Tenor Nicholas Spanos steckt mit seiner Spielfreude an.