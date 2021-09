„Im denkmalgeschützten Sgraffitohaus und im ehemaligen Postgebäude am Hauptplatz 13 hat die Intensivplanungsphase für die zukünftige Nutzung beider Gebäude begonnen.“ Das verrät die künftige Hotelleiterin Nora Zaiser von der Immobilienfirma FAWE.

Beide Standorte am Retzer Hauptplatz haben in der Vergangenheit immer Gewerbe, Handel und Wohnen miteinander verbunden. „Wir sind dieser Tradition und dem Denkmalschutz verpflichtet. Dementsprechend wird dies in der multifunktionalen Gebäudekonzeption berücksichtigt“, erklärt Zaiser. Im Erdgeschoß beider Häuser soll der Handel eine zentrale Rolle spielen, im oberen Bereich sind Apartments vorgesehen.

Post zieht an ihren alten Platz zurück

Im Sgraffitohaus, Hauptplatz 15, soll ein Hotel entstehen. Am liebsten bis zum Frühling, spätestens aber im Sommer 2022. Damit will die Immobilienfirma einen Beitrag zu einem stimmigen Gesamtkonzept für die Tourismusstadt Retz leisten. Für die Retzer Touristiker ist das freilich eine Freude, eine offizielle Stellungnahme zu den Ausbauplänen der Immobiliengesellschaft wollte aber niemand abgeben.

Die Buchhandlung „Frau Hofer“ wandert inklusive der Postpartnerschaft zurück in das alte Postgebäude. „Somit kommt die Post wieder an ihren alten Standort zurück und das historische Gebäude wird dort noch heuer in neuem Glanz erstrahlen“, berichtet Günther Hofer. Das Gebäude am Hauptplatz 14, wo im Erdgeschoß die stark frequentierte Hartlauer-Filiale untergebracht ist, wurde nicht verkauft und bleibt in der derzeitigen Form bestehen.

„Mit der Projektentwicklung setzt die FAWE Immo GmbH im Zentrum der Stadt einen entscheidenden Impuls. In Zeiten einer maßlosen Bodenversiegelung auf der grünen Wiese ist die Nutzung des Gebäudebestandes in den Ortszentren, in Kombination mit intelligenter und ökologisch wertvoller Bauweise, ein entscheidendes Kriterium zur Nachhaltigkeit“, sagt Zaiser im Gespräch mit der NÖN.

Die Hotelleiterin rückt die Bedeutung der Infrastruktur im Zentrum in den Vordergrund: „Das Retzer Land entwickelt sich aktuell so stark wie kaum eine andere Region im Weinviertel. Wir wollen die Innenstadt als Tourismus- und Wirtschaftsstandort stärken.“