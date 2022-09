Stefan Lang ist Stadtchef mit Leib und Seele

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im menschenleeren Retzer Stadtamt findet am verregneten Sonntagmorgen das NÖN-Sommergespräch mit ÖVP-Bürgermeister Stefan Lang statt. Der 41-jährige gebürtige Retzer ist unverheiratet und im Zivilberuf als Polizeibeamter im Innenministerium beschäftigt.

NÖN: Es ist Halbzeit der Gemeinderatsperiode. Welche Versprechen des ÖVP-Wahlprogramms sind schon umgesetzt?

Lang: Der versprochene Ausbau der Kinderbetreuung und die Neugestaltung der Park&Ride-Anlage sowie des Vorplatzes beim ÖBB-Bahnhof sind bereits Realität. Ein weiterer Punkt war die Sanierung der Windmühlgasse, die eine wichtige Zufahrtsstrecke zu unserem Wahrzeichen ist. Auch diese Arbeiten sind abgeschlossen.

Welche Vorhaben sollen in den nächsten Jahren in Angriff genommen werden?

Lang: Der weitere Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden wird umgesetzt werden. Eine größere Anlage ist auf der ehemaligen Bauschuttdeponie im Industriegebiet in der Planungsphase. Der Ausbau der Rad- und Güterwege liegt mir am Herzen. Wichtig sind außerdem der Neubau des Turnsaals bei der Mittelschule und der Ausbau sowie die Sanierung der Volksschule. Derzeit gibt es intensive Gespräche mit Verantwortlichen im Land NÖ über die Nachnutzung vom landeseigenen Gebäude am Seeweg, wo die Höhere Lehranstalt für Tourismus bis Juni 2022 untergebracht war.

Wie schaut es beim Ausbau der Fernwärme aus?

Lang: In der Katastralgemeinde Unternalb steht seit Jahrzehnten eine Holzhackschnitzel-Anlage, die alle Objekte in diesem Ort klaglos mit Fernwärme versorgt. Im Stadtgebiet werden mehrere öffentliche Gebäude, wie beispielsweise Schulen, von der Biogas-Anlage versorgt. Ich bin für eine intensivere Nutzung dieser Wärmeversorgung.

Möchten Sie die derzeitige Situation in der Landes- und Bundespolitik kommentieren und werden Sie bei der nächsten Gemeinderatswahl wieder als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung stehen?

Lang: Von mir gibt es keine Kommentare zur Bundes- oder Landespolitik. Mich interessiert in erster Linie die Gemeindepolitik und ich bin mit Leib und Seele gerne Bürgermeister der Weinstadt Retz. Die Gemeindeverwaltung sehe ich als Serviceeinrichtung für die Bürger. Wenn mich die Parteigremien nominieren, stehe ich 2025 gerne wieder als Kandidat zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.