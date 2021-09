Im Jahr 1921 gegründet feierte die katholisch österreichische Studentenverbindung Rugia Retz nun ihr 100-jähriges Bestehen. Der Verein identifiziert sich, wie viele andere österreichische Studentenverbindungen, mit vier sogenannten Prinzipien: Religio (katholischer Glaube), Patria (Heimatverbundenheit zum demokratischen Staat Österreich), Scientia (Wissenschaft und Bildung, lebenslanges Lernen) sowie Amicitia (Lebensfreundschaft).

Ursprünglich in Röschitz als Ferialis (Ferienverbindung) gegründet, waren die letzten 100 Jahre nicht einfach für Rugia. Nach dem Anschluss 1938 ereilte die Verbindung das gleiche Schicksal wie fast alle Studentenverbindungen zu dieser Zeit. Entweder man schloss sich dem nationalsozialistischen deutschen Studentenbund an oder man wurde zwangsaufgelöst. Rugia verweigerte, sich den Nazis anzuschließen.

Gründer von Nazis hingerichtet

Erst 20 Jahre später konnte die Verbindung bei einem festlichen Kommers in Retz reaktiviert werden. Im Gedenken an ihren Gründungsconsenior Johann Newald enthüllte Rugia im Jahr 1988 eine Gedenktafel. Newald war Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, was er 1944 mit dem Leben bezahlte. Er wurde hingerichtet.

„Damit ein Verein lange bestehen kann, benötigt es einen starken Zusammenhalt zwischen den einzelnen Mitgliedern“, sagt Rugia-Vorsitzender Paul Priedl. Dieser Zusammenhalt werde nicht nur innerhalb der Verbindung gelebt, sondern auch nach außen getragen. In ihrer Heimatstadt genießt die Verbindung hohes Ansehen. Dieser Umstand ist nicht zuletzt den Veranstaltungen zu verdanken, die Rugia gemeinsam mit der Stadt immer wieder auf die Beine stellt. Unter anderem nehmen die Mitglieder jährlich am Ferienspiel teil. Über die Stadtgrenzen hinaus entstanden gute Verbindungen und viele Freundschaften.

Seit 2005 Frauen dabei

Anders als ihre insgesamt sechs Freundschaftsverbindungen lebt Rugia keine Geschlechtertrennung mehr. 2005 wurden die Statuten des Vereins geändert, womit auch Mädchen und junge Frauen Vollmitglieder der Verbindung werden können.

Diese Änderung brachte Rugia anfangs viel Kritik ein. Mittlerweile wird dies vielerorts als Stärke dieser Studentenverbindung im Weinviertel angesehen.

So sieht das auch die Kassierin des Vereines, Lisa Binder: „Ich glaube, eine der wichtigsten Errungenschaften der Rugia ist sicherlich dieser Beschluss von 2005. Die Änderung in der Geschäftsordnung war ein sehr gewagter, im Nachhinein betrachtet aber sehr sinnvoller Schritt.“

Die erste weibliche Vorsitzende hatte Rugia übrigens 2015. Die Retzerin Anna Schöfmann, die auch Mitglied bei Puellaria Hollabrunn ist, übernahm damals das Amt des Seniors.

Dass Rugia 2021 ihr 100-jähriges Bestehen feiern durfte, ist in Anbetracht der aktuellen Lage großes Glück für die Verbindung. Beim Festkommers, der im Saal des Retzer Althofs abgehalten wurde, waren knapp 160 Gäste anwesend. Vor einem Jahr wäre das aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich gewesen.

Trotz vieler schwieriger Zeiten in der Vergangenheit blickt die Studentenverbindung mit viel Freude in die Zukunft. Passend zum Wahlspruch „Per apera ad astra“ („Auf rauen Wegen zu den Sternen“), sehen die Mitglieder schwere Zeiten als eine Möglichkeit, zu lernen und daran zu wachsen.

Mit diesem Wahlspruch und den vier Prinzipien sieht sich Rugia in der Pflicht, etwas für die Gesellschaft zu tun und den Willen zur Veränderung nach außen zu tragen.

„Lösungen für eine Heimat mit Zukunft“

Jedes Jahr nehmen Mitglieder der Verbindung am „Wings for Life Run“ teil und beteiligen sich an den Spendenaktionen anderer Verbindungen. Der Buchautor und Nachhaltigkeitsforscher Fred Luks sagte in seiner Festrede anlässlich des Jubiläums, dass „die vier Prinzipien der Rugia das ideale Grundgerüst bilden, um als Gemeinschaft an Lösungen für eine Heimat mit Zukunft zu arbeiten“.

Damit spielte er vor allem auf den Klimawandel und einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen unserer Welt an.