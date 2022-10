Tourismusschulen: Neues Gebäude ist „Traum für Schüler“

Das jüngste Absolvententreffen war für die ehemaligen Schüler der Retzer Tourismusschulen etwas besonderes: Das neue Schulgebäude am Rupert-Rockenbauer-Platz hat eine moderne Ausstattung und eine angenehme Lernatmosphäre.

Beim Rundgang mit dabei waren der Landtagspräsident Karl Wilfing und Bürgermeister Stefan Lang, die von Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner besonders begrüßt wurden. „Das neue Gebäude ist ein Traum für Schüler und Pädagogen, hier zu lernen und lehren. Hier ist durch die Holzriegelbauweise in den hellen Klassen, Küchen, Bar und in der Rezeption ein angenehmes Raumklima.“

Der Landespolitiker Wilfing sagte: „Die Tourismusschulen hier in Retz sind für das Weinviertel und Waldviertel und über die Grenze zu unseren Nachbarn hin von großer Bedeutung. Was 1988 noch klein als Gastgewerbeschule begonnen hat, findet in diesem modernen Haus auf höchstem Niveau seine Fortsetzung.“ Stadtchef Lang schätzt sich glücklich, dass diese „großartige Bildungseinrichtung“ in seiner Weinstadt einen fixen Platz hat.

Absolventin Anna Schöfmann aus Haugsdorf hat ihre Schulzeit nur positiv in Erinnerung: „Ich komme immer gerne zu unseren Treffen. Die Grundlage für meine heutigen Aufgaben, wie beispielsweise die Kundenbindung in der Weinbranche, erlernte ich hier in der Schule. Kommunikation und Marketing sind Grundvoraussetzungen, um in der Selbstständigkeit zu reüssieren.“

Fachvorstand Jürgen Kirchner meinte zu den Absolventen: „Es ist schön, zu sehen, wie ihr euch weiterentwickelt habt, das Erlernte heute umsetzt, um in der Wirtschaft und im Tourismus erfolgreich zu bestehen. Da sind wir auf unsere rund 2700 Absolventen in all den Jahren schon sehr stolz.“

Die Tourismusschulen Retz können noch am 4. und 5. sowie am 25. November beim „Tag der offenen Tür“ besichtigt werden.

