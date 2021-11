Vergeudung, die für Kopfschütteln sorgt

Laut Gemeindearbeiter komme dies öfters vor und es sei einfach unvorstellbar, weil es offenbar der Gesellschaft zu gut geht.

Mehr als 100 kg an noch frischem Brot und Gebäck sammelte der Kleinhöfleiner, um es einer Verwertung außerhalb des Grünschnittplatzes zuzuführen und betont: „Sollte der damalige Entsorger nicht wissen, was er in Zukunft mit diesen Lebensmitteln Sinnvolleres und Nachhaltigeres anfängt, dann soll er sich bitte melden.“