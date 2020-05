Gemeinsam mit dem Papierkonzern Mondi, Unitimber und Eco-Invest hat die Holzindustrie Maresch aus Retz, einer der größten produzierenden Betriebe im Bezirk Hollabrunn, in Tschechien ein neues Großsägewerk eröffnet.

In der nordböhmischen Stadt Štětí (Wegstädtl) an der Elbe wird das Unternehmen Labe Wood pro Jahr bis zu einer Million Festmeter Rundholz verarbeiten, wie der NÖ Wirtschaftspressedienst berichtet.

2018/19: Rekordumsatz von 152,5 Millionen Euro

In den Bau des Sägewerks, das mit 130 Beschäftigten derzeit im Probebetrieb läuft, sind 115 Millionen Euro geflossen. „Damit schaffen wir eine enorme Chance für die Verarbeitung von Rundholz in Tschechien“, zitiert die Fachzeitschrift „Holzkurier“ den technischen Geschäftsführer Radim Strava.

Das Schnittholz vermarktet das Unternehmen mit Unterstützung von Maresch selbst. Das gesamte Sägerestholz wird von der nahe gelegenen Mondi-Zellstofffabrik verarbeitet.

Die Holzindustrie Maresch, die 200 Personen beschäftigt, zählt zu den erfolgreichsten Sägewerksunternehmen in Europa. Im Vorjahr hat der Betrieb 1,25 Millionen Festmeter eingeschnitten und 800.000 Kubikmeter Schnittholz aus Fichte, Kiefer und Lärche produziert. Auf eine technische Holztrocknung wird verzichtet.

Maresch exportiert vor allem nach Südeuropa, in steigendem Maß aber auch nach Deutschland. Im Geschäftsjahr 2018/19 wurde ein Rekordumsatz in Höhe von 152,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Das waren 4,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Der Exportanteil liegt bei mehr als 60 Prozent.