Letztes Jahr musste Retz auf eines seiner bekanntesten Ereignisse verzichten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Weinlesefest am Hauptplatz abgesagt. Heuer soll es wieder stattfinden können.

Zum 66. Mal soll in Retz der Wein aus den beiden Brunnen fließen und ein Feuerwerk den Himmel erhellen. Schon beim kürzlich in Szene gegangenen Lastkrafttheater lud Vizebürgermeister Stefan Lang die Besucher zum Fest ein, das von 24. bis 26. September in der Weinstadt stattfinden soll: „Bitte achten Sie auf die 3G-Regeln und halten sie Abstand, damit wir heuer nicht noch einmal auf unser Weinlesefest verzichten müssen. Das ist nämlich schon in Planung“, sagte er bei seiner Begrüßung.

Die derzeitigen Inzidenzzahlen geben jedenfalls Anlass zur Zuversicht. Mit Stand Montag (28.6.) hatte der Bezirk weiterhin keine Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen zu verzeichnen und liegt damit – wie die Bezirke Horn, Mistelbach und Lilienfeld – bei einem Inzidenzwert von 0,0. Bleibt’s dabei, sollte dem Spektakel 2021 nichts im Wege stehen.

www.retzer-land.at/weinlesefest