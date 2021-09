Ein Jahr war Corona-bedingt Pause für das Weinlesefest. Nun soll die beliebte Veranstaltung am Retzer Hauptplatz wieder stattfinden. Die Stadt hat dazu ein eigenes Präventionskonzept entwickelt, das die Sicherheit der Besucher gewährleisten soll.

Zwischen 20.000 und 30.000 Euro werden die Sicherheitsmaßnahmen der Stadt kosten. Beim letzten Fest im Jahr 2019 waren am Sonntag knapp 7.000 Besucher am Hauptplatz. Das ist in Zeiten wie diesen nicht ohne notwendige Kontrollen der Besucher möglich.

Damit niemand ohne gültigen 3G-Nachweis auf den Platz kommt, wird die Stadt die Zugänge sperren und Besuchern nur an vier Kontrollpunkten Einlass gewähren. Diese werden in der Znaimerstraße, der Herrengasse, der Wiener- und der Kremserstraße eingerichtet.

Registrierung der Besucher wird durchgeführt

Da selbst so große Veranstaltungen eine Registrierung der Besucher durchführen müssen, kann vorab eine Anmeldung für das Weinlesefest vorgenommen werden. Karten können sowohl online unter https://retzer-land-weinlesefest.regiondo.at/retzer-weinlesefest-2021 als auch an den Vorverkaufstagen in der Gästeinfo Retzer Land erworben werden. Diese sind am 15., 17. und 22. September jeweils von 17 bis 22 Uhr.

Im Zuge dessen sollen so viele Registrierungen wie möglich durchgeführt werden, um lange Wartezeiten bei den Eingängen zu vermeiden.

Eine Abendkasse mit Registrierungsmöglichkeit wird es weiterhin geben.