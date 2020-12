Die PfarrCaritas erfüllt, wie berichtet, erstmals gemeinsam mit der Team Österreich Tafel Weihnachtswünsche. Rotkreuz-Koordinator Lukas Felzmann berichtet von den Wünschen der Klienten und dem Bedarf an freiwilliger Mitarbeit.

Viele erinnern sich gerne an die Zeit, als man fein säuberlich und mit einem Kribbeln im Bauch einen Brief mit seinen Weihnachtswünschen ans Christkind schrieb. Zu Weihnachten wurden dann ungeduldig die sorgfältig verpackten Präsente aufgemacht, um zu sehen, ob ja alle Geschenke von der Wunschliste dabei waren.

Es gibt aber auch Familien, in denen nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Gerade in Corona-Zeiten wird gespart, durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit sind großzügige Weihnachtseinkäufe nicht möglich. Wie gut, dass es die PfarrCaritas und die Team Österreich Tafel in Retz gibt. Im Zeitraum vom 7. bis 14. Dezember wird am Hauptplatz und vor dem Eurospar-Markt jeweils ein Christbaum aufgestellt. Darauf hängen „Wunschsterne“ mit Weihnachtswünschen der Klienten der Team Österreich Tafel Retz. Passanten, die einen Weihnachtswunsch erfüllen möchten, werden gebeten, einen „Wunschstern“ mitzunehmen, ein Geschenk zu kaufen und dieses dann in der Pfarrkirche abzugeben.

80 Wünsche werden in Erfüllung gehen

„Ich finde die Aktion großartig, sie trifft wirklich den Nerv der Zeit“, meint Lukas Felzmann, Koordinator der Team Österreich Tafel Retz. „Seit dem ersten Lockdown spüren wir einen starken Zuwachs an Klienten. Gerade in der jetzigen Zeit, in der man Prioritäten bezüglich des Geldes setzen muss, kommt die Aktion gelegen“, sagt er.

Hierbei werden alle 80 Klienten der Retzer Tafel beschenkt: „Sie waren sehr erfreut, als sie von der Aktion erfahren haben und dass an sie gedacht wird“, erzählt Felzmann. Und was steht auf der Wunschliste? „Viele Gutscheine für Freizeitaktivitäten oder zum Beispiel einen Heurigenbesuch, Gutscheine von der Tankstelle für den Sprit, Schulpakete für Kinder – ganz einfach Sachen, die der Seele guttun und auch in der Freizeit gemacht werden können“, erzählt der Koordinator.

Die Corona-Krise stellt indes auch die Arbeit in der Team Österreich Tafel auf den Kopf: Einerseits würden sich jetzt ältere Klienten, die der Risikogruppe angehören, nicht trauen, zur Tafel zu kommen. Andererseits würden freiwillige Mitarbeiter, die ebenfalls zur Risikogruppe zählen, gerade nicht mithelfen können; so haben jüngere Mitarbeiter zusätzliche Dienste übernommen.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn wir neue freiwillige Mitarbeiter dazubekämen“, sagt Felzmann. „Freiwillige Arbeit ist immer rar, vor allem in so einer Pendlerregion wie Retz.“